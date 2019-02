Alboraia celebra Sant Valentí donant les gràcies per comprar en el comerç local

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alboraia ha celebrat amb èxit la primera edició de la campanya ‘Compres Amb Cor’, una iniciativa per a promocionar el comerç local i sensibilitzar sobre la importància de consumir en els comerços del municipi.

Durant el matí del 14 de febrer, de 10 a 13 hores, una vintena de persones han repartit per tot el municipi, fins a esgotar, els fullets de la campanya, així com piruletes i globus, i han agraït als veïns i veïnes del poble per la seua implicació en triar comerços locals per a realitzar les seues compres.

L’acte ha finalitzat en el Mercat Municipal d’Alboraia amb la presència de l’alcalde,Miguel Chavarría, el regidor de Comerç, Sebastián Torres, i diversos membres de la corporació municipal.

‘Compres Amb Cor’ està organitzat i promocionat per l’Ajuntament d’Alboraia i finançat per la Generalitat Valenciana, Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, AFIC.