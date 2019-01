Alboraia llança una campanya per a eliminar l’orina dels gossos al carrer

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alboraia ha posat en marxa, com cada any la campanya per a aconseguir mantenir un poble més net, concretament per a uns carrers lliures d’excrements d’animals. Els orins de les mascotes són corrosius i provoquen molèsties al veïnat, i desperfectes al mobiliari urbà i a les façanes del municipi.

Per a evitar aquestes molèsties que pot ocasionar l’orina de gos, és recomanable portar una botella amb aigua i vinagre per a dissoldre els orins i mitigar el seu efecte. A més, és millor passejar al gos pel costat de la calçada i educar-lo perquè faça pipí als pipicans i al clavegueram.

Així doncs, l’Ajuntament d’Alboraia ha elaborat aquesta campanya on els usuaris i les usuàries que tenen gos poden replegar una botella per als orins de manera gratuïta a les oficines AMIC de la localitat.

A més, és important recordar que els propietaris dels gossos residents al municipi han d’inscriure’ls en el Cens Municipal d’Animals, i a més la replegada dels excrements dels gossos és obligatòria, per a això, cal portar sempre amb bossetes