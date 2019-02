Alboraia serà punt de partida de la primera Magic Line de València

Connect on Linked in

La caminada eixirà de l’estació de Peris Aragó i passarà per l’Ermita dels Peixets

Els mitjans estaran citats a les 7.45 del matí en el punt d’eixida de l’estació Peris Aragó

L’estació d’Alboraia-Peris Aragó serà el punt d’eixida de la primera edició de la caminada Magic Line de València, que se celebrarà el diumenge 17 de febrer. Més de 1000 persones participaran en aquest esdeveniment solidari que recaptarà fons en favor de persones en situació de vulnerabilitat.

La ruta, que eixirà des d’Alboraia a les 8.00 del matí, tindrà un recorregut de 20 quilòmetres, encara que comptarà amb un punt d’eixida a 10 quilòmetres de la meta a les 10.00 hores, en l’Hospital València al Mar, i un altre a 5 quilòmetres a les 11.00 hores, en la Ciutat de les Arts. A més, aquest últim recorregut està adaptat a persones amb mobilitat reduïda.

Durant els mesos previs a la caminada, els equips participants han promogut accions solidàries per a recaptar fons per als projectes d’atenció social de Sant Joan de Déu València. D’aquesta manera, la Magic Line s’ha proposat aconseguir més de 14.000 €.

La caminada comptarà amb diverses parades d’índole cultural. A l’Ermita dels Peixets des de 09.00 actuarà Lucia Antonini, a l’Embull 2 de la Marina Real de València des de les 10.30 estaran Richard Kobena i Payaso Hospital. A més, als jardins del riu de València, paral·lel al Palau de la Música, actuarà Sedajazz des de les 11.00 i a les Torres de Serrano des de les 11.30 estaran Sinfonicio. Finalment, al carrer Maria Cristina, a l’encreuament amb Sant Vicent, també des de les 11.30, actuaran Borumbaia Timbals (projecte conjunt de batucada borumbaia i Aprona timbals).

La ruta finalitzarà a les 12 del migdia en la Plaça de l’Ajuntament de València, a la qual se celebrarà una festa d’inclusió per a totes les persones que participen i totes aquelles que es vulguen unir. Entre les activitats de la festa hi haurà un taller de Pintacares, una instal·lació artística creada per Raquel Rodrigo anomenada Casa Hogar, un espectacle de titelles a càrrec de Julio de Gracias i Visa Knwowing a les 13.30, un espectacle de dansa per Takiri Art Company a les 13.45 i un concert de Tenemos la Canela, un grup valencià de rumba fusió, a les 14.15.