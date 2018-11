Alcàntera de Xúquer aconsegueix la taxa d’atur més baixa en l’última dècada

Connect on Linked in

L’atur continua a la baixa i els registres comencen a ser els més baixos de la última dècada en algunes localitats. Destaca Alcàntera de Xúquer, que compta actualment amb una taxa de desocupació del 10,12% el que significa que el percentatge actual és el més baix en l’última dècada. La crisi econòmica que va esclatar fa uns deu anys va fer que augmentara el nombre de desocupats en la població però des de 2012, exceptuant l’any 2015, hi ha hagut una progressiva baixada del número de parats i ja queda lluny el pitjor registre, que es va produir en 2012. En aquell moment es comptava amb un percentatge del 18,61% de desocupats i amb 110 parats registrats en la població. A hores d’ara el percentatge és de 10,12% i són 61 els desocupats a Alcàntera.

Els nivells d’ocupació del municipi han augmentat considerablement i prova d’això és que prenent com a referència l’any 2012, el pitjor quant a desocupació, en eixe moment eren 110 els parats registrats a Alcàntera i actualment la xifra és de 61, la qual cosa significa que en un període de temps relativament curt i tenint en compte que la localitat compta amb 1318 habitants, són 49 persones més les que treballen a Alcàntera de Xúquer, una dada realment valuosa. Julio García, alcalde de la localitat, s’ha mostrat satisfet pels resultats obtinguts: “La lluita constant per a intentar reduir la desocupació ha sigut clau en la baixada d’atur que està experimentant el municipi.

A més, la facilitat que té el consistori per a reinventar-se i oferir noves subvencions ha sigut fonamental per a anar baixant a poc a poc la desocupació. Les campanyes de taronja i servicis municipals en la piscina o en la neteja també han ajudat a eixa reducció de la desocupació. No obstant això, encara queda un llarg camí per recórrer i mantinc l’esperança de que la tendència en el futur continue sent positiva”, hi ha assenyalat el primer edil.