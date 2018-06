Alcàntera de Xúquer finalitza les obres de reparació del camí de la Mola

Connect on Linked in

El projecte, finançat íntegrament per la Conselleria d’Agricultura, elimina els danys causats per les pluges torrencials de novembre i desembre de 2016.

Alcàntera de Xúquer, 20 de juny de 2018.- Alcàntera de Xúquer ha finalitzat les obres de reparació i adequació dels camins de la Mola, del Barranc de Beneixida i de la pujada i baixada al Barranc dels Pilars. Uns treballs que han permès solucionar els danys ocasionats per les pluges torrencials esdevingudes entre novembre i desembre de 2016. “Des de l’ajuntament estem molt contents perquè els operaris han anat més enllà del que estava previst. Ens hem esforçat molt perquè aquesta intervenció fóra possible. És cert que la reforma ha tardat més del previst a executar-se, perquè trobar una solució no era fàcil, no obstant açò, el resultat final és excel·lent”, ha explicat Julio A. García, alcalde d’Alcàntera de Xúquer.

Aquesta actuació, amb un cost de 104.413 euros i finançada íntegrament per la Conselleria d’Agricultura, evitarà que es produïsquen nous despreniments gràcies a la seua ampliació i a la construcció d’una rasa que permetrà transportar l’aigua que baixe pel Pi de Borja fins al Barranc dels Pilars i el camí de l’Escalona. “Vull felicitar als treballadors del Grup Tragsa per la seua labor i a la Conselleria d’Agricultura per demostrar la seua implicació i fomentar el desenvolupament rural. Ara, els nostres veïns i veïnes podran gaudir d’un vertader passeig pel Barranc de Beneixida i els vehicles podran circular sense problemes per la zona. Era una prioritat i l’hem complit”, ha sentenciat García.