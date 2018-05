Alcàntera de Xúquer inicia les obres de reparació del camí de la Mola

Connect on Linked in

El Secretari Autonòmic d’Agricultura, Francisco Rodríguez, visita la zona afectada per les pluges torrencials.

4 de maig de 2018.– Alcàntera de Xúquer ha iniciat les obres de reparació del camí de La Mola després dels danys ocasionats per les pluges torrencials succeïdes entre novembre i desembre de 2016. Esta actuació, amb un cost de 104.413 euros i finançada íntegrament per la Conselleria d’Agricultura, evitarà que es produïsquen nous despreniments gràcies a la seua ampliació i a la construcció d’una rasa que permetrà transportar l’aigua que baixe pel Pi de Borja fins al Barranc dels Pilars i el camí de L’Escalona. “Esta intervenció ha tardat més del que estava previst perquè trobar una solució no era fàcil. Es van fer diversos projectes fins a trobar el més adequat. En un principi, pensàvem que es podia fer una escullera, però finalment decidírem optar per un tàlveg, que serà per on discorreran les aigües dels corrents naturals sense invadir el camí”, explica Julio A. García, alcalde d’Alcàntera de Xúquer.

El Secretari Autonòmic d’Agricultura, Francisco Rodríguez, va visitar la zona afectada per a analitzar els treballs realitzats pel Grup Tragsa. “Esta obra d’emergència respon a la necessitat d’atendre els problemes que el nostre clima ens provoca. Les pluges van produir una sèrie de despreniments que van inhabilitar el camí. L’ajuntament ho va presentar com una prioritat i nosaltres hem atés les seues demandes. Cal tindre en compte que es tracta d’una important suma de diners, però estem satisfets d’haver proporcionat una solució que permet seguir amb el desenrotllament rural”, assegura Rodríguez.

Visita a Antella i Càrcer

Francisco Rodríguez també va aprofitar la seua visita a la Vall del Xúquer per a comprovar el procés de modernització que s’està duent a terme en el Sector 1-C de la xarxa de distribució de la Séquia Real del Xúquer en Antella. Una obra també finançada per la pròpia Conselleria d’Agricultura, amb un cost de 1.979.998 euros. “D’esta actuació depenen més de 190 fanecades. Era una assignatura pendent que s’haguera tingut que finalitzar en 2010, però la inacció del Govern va minvar qualsevol possibilitat. Nosaltres adquirírem este compromís i a poc a poc, anirem millorant les infraestructures hidràuliques”, va sentenciar el Secretari Autonòmic d’Agricultura.

Ja per la vesprada, es va celebrar una reunió en la Comunitat de Regants d’Alcàntera, Càrcer, Cotes i Sellent junt amb diversos tècnics de la Conselleria, experts en temes de regadius, per a buscar noves fórmules que permeten l’estalvi d’aigua i energia a través de la implantació de mesures més eficients, i on el Consell es va comprometre a prestar ajuda a la Comunitat de Regants a curt termini.