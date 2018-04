Alcàntera de Xúquer, Sumacàrcer, Càrcer, Beneixida i Antella reben més de 160.000 euros per a la promoció de l’ocupació agrària

Connect on Linked in

24 d’abril de 2018.- El Programa de Foment d’Ocupació Agrària ofereix en el present curs una important partida a la majoria de les localitats de la Vall del Xúquer, segons va anunciar el delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues. Així, municipis com Alcàntera del Xúquer rebran 31.130 euros, Antella 38.814 €, Beneixida 27.463 €, Càrcer 33.992 € i Sumacàrcer 30.990 €. «Aquest programa suposa un suport important per a un sector clau per a la Comunitat Valenciana ja que aquestes ajudes que reben els ajuntaments permeten contractar a aturats del sector agrari en els períodes en els quals no hi ha activitat en el camp», va argumentar Moragues, que va presidir la Comissió Regional del Servei Públic d’Ocupació Estatal de Seguiment.

El Govern central ha aprovat per al Consell Comarcal d’Alzira una assignació de 2.567.283 € repartits en 46 municipis, 97.984 euros més que els fons destinats a l’any passat. Aquests recursos són pagats íntegrament pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social a través del Servei Públic d’Ocupació Estatal, que té com a objectiu millorar la situació del col·lectiu de treballadors eventuals de zones rurals deprimides. El delegat va explicar que les ajudes al Consell Comarcal d’Alzira suposen el 51% del total destinat a la província de València enguany, que ascendeix a 5.011.169,63 euros i que permetran la contractació de treballadors en 115 municipis. Amb les ajudes rebudes l’any passat al Consell Comarcal d’Alzira i els municipis esmentats es van contractar a 1.873 persones. Aquest programa és un exemple de coordinació entre diferents administracions, tant pels representants de les administracions central, autonòmica i local, així com per sindicats i organitzacions empresarials els qui han donat el seu vistiplau en el repartiment dels fons en la comissió regional. Els fons estan destinats al desenvolupament del mitjà rural, a la conservació del patrimoni forestal o a la creació i millora de les infraestructures.