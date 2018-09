Alcàsser inicia les remodelacions aprovades per al Poliesportiu Municipal. Aquesta legislatura, l’Ajuntament ha destinat al voltant de 800.000 euros.

Print This Post

S’inicien algunes de les remodelacions aprovades.

Una vegada finalitzada la temporada de les Piscines Municipals comencen les remodelacions aprovades per al Poliesportiu Municipal d’Alcàsser.

Pel que fa a les inversions, l’Ajuntament ha invertit al voltant de 800.000 euros durant la present legislatura.

Tots estos projectes s’han aprovat amb el consens de tots els grups municipals i conten amb la participació de diversos col·lectius als que van dirigits.

No obstant això, l’alcaldessa ha destacat que alguns projectes com el de la pista d’atletisme queda pendent per a les futures inversions.