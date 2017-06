Alcohòlics Anònims celebra una xerrada informativa a Sueca

El col·lectiu informa a la població sobre la seua tasca en un acte emmarcat en el 82 aniversari del seu naixement a nivell mundial

Sueca, 09/06/2017.Este migdia s’ha celebrat a la Casa de la Cultura de Sueca una xerrada informativa, a nivell comarcal, a càrrec del col·lectiu d’Alcohòlics Anònims per explicar la tasca que realitza la comunitat. La sessió ha estat emmarcada en el 82 aniversari del naixement d’esta associació a nivell mundial.

La xerrada ha comptat amb la participació de l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, i el regidor de Sanitat i titular de la Unitat de Prevenció Comunitària, Salvador Campillo. Amb ells, han assistit també una representació dels regidors del govern municipal per fer costat al col·lectiu i en mostra de reconeixement a la seua contribució social.

“Per resoldre un problema, cal primer reconéixer-lo. Este és un pas que té assumit la gent d’Alcohòlics anònims” ha apuntat la màxima autoritat local, tot encoratjant-los a no defallir mai en el camí a la recuperació. Per la seua banda, Salvador Campillo, regidor de Sanitat i titular de la UPCA ha assenyalat que “Sueca està al costat de totes les associacions que treballen en la prevenció de les malalties i ajuden a resoldre les addiccions. L’alcoholisme és una malaltia i vull que tots sàpiguen que l’Ajuntament està al costat d’ells per recolzar-los i ajudar-los a alçar-se totes les vegades que siguen necessàries”.

Alcohòlics Anònims és una comunitat d’homes i dones que comparteixen la seua mútua experiència, fortalesa i també la seua esperança per resoldre el problema conjuntament i ajudar a altres persones recuperar-se de l’alcoholisme. L’únic objectiu dels membres d’esta associació és donar-se a conèixer i ajudar a totes les persones que ho sol·liciten, a més no paguen honoraris, ni quotes sinó que es mantenen amb les seues pròpies contribucions.

Per a formar part d’esta comunitat l’únic requisit és el desig de deixar la beguda, atès que l’objectiu principal es mantenir-se sobris i ajudar a altres alcohòlics a aconseguir l’estat de sobrietat.

L’exemple i l’amistat dels alcohòlics en recuperació ajuden al nouvingut en el seu esforç per deixar de beure. Al no ingerir alcohol, els alcohòlics es recuperen físicament de la seua malaltia. Però l’alcoholisme no afecta únicament al cos, si un alcohòlic en recuperació vol aconseguir una sobrietat duradora necessita també una ment sana i unes emocions equilibrades.

Les experiències dels membres d’A.A. expliquen, de manera general, com eren, allò que els ha ocorregut i com són ara, després d’haver donat ja certs passos en l’aplicació del programa de recuperació.

Els últims informes apunten que la mitjana d’edat dels homes i dones membres d’Alcohòlics Anònims és de 43-44 anys. Un poc més del 57% dels membres afirmen estar laboralment actius, mentre que el 7% treballen a la llar, el 0,4% són estudiants i el 18% són persones aturades.