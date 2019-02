Alegria i comboi entre els assistents a la Fira del Porrat de Manuel

Print This Post

Veïns i veïnes de Manuel van eixir al carrer per tal de celebrar el dia amb familiars i amics

Manuel va acollir el passat cap de setmana la tradicional Fira del Porrat amb motiu de la Candelària. Al llarg del tot dia, els veïns i veïnes de Manuel visitaren el Porrat i esmorzaren amb amics i familiars. Un dia molt especial per a tot ells.

L’inici de la festa va començar amb la tradicional “solta d’aigua”, un acte on va estar present el President de la Diputació i diferents alcaldes de la localitat. Aquesta acció està vinculada amb el reg de la Séquia Comuna d’Ènova que connecta el poble de Manuel amb els del Pla d’Ènova des de fa més de 700 anys.

Aquest any al Porrat hi va haver una oferta més variada per als visitants, a part dels expositors tradicionals, també havia espais d’associacions i un espai de lletres i d’art.

Per altra part, destaca també la Candelària que és una de les festes més antigues a Manuel i que se suma a la “solta d’aigua” i al Porrat.

Una Fira molt esperada per a tota la gent de Manuel, gaudiren de la Festa, de les atraccions de la Fira i es reuniren amb amics i familiars.

