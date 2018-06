Àlex Morales, reelegit Secretari General dels Joves Socialistes de Cullera

Connect on Linked in

Joves Socialistes renova el seu equip de cara als propers comicis electorals

La militància avala per unanimitat la gestió feta els darrers anys

L’agrupació juvenil celebrà una assemblea el passat diumenge 3 de juny a la Casa del Poble del PSPV de Cullera per a donar compte de la gestió feta aquests darrers quatre anys i per a renovar l’Executiva Local de l’organització.

La gestió realitzada va ser defesa per l’actual Secretari General, Àlex Morales i el Secretari d’Organització i Administració, Aitor Arévalo. Diversos companys i companyes de l’agrupació intervingueren en l’assemblea per a valorar la feina feta i aportar punts a millorar, la qual va ser referendada per la totalitat de la militància amb el vot afirmatiu.

A l’assemblea sols es presentà una única llista que treballarà en els propers anys en les respectives àrees de treball de l’agrupació. S’ha comptat amb diversos joves del poble implicats en organitzacions socials, societats musicals, Falles i clubs esportius.

La llista fou encapçalada per Àlex Morales com a Secretari General i amb l’actual Vicesecretària de JSE, Maria Such com a Presidenta de l’agrupació.

El jove Aitor Arévalo, militant de la UGT, serà l’encarregat de gestionar l’àrea d’Organització i Administració i la coordinació de les polítiques d’ocupació per als joves de Cullera. Les vicesecretaries generals comptaran amb Nàdia Creus en Educació i Manu Falcó en Política Lingüística. Manuel Ortíz coordinarà la confecció de les propostes de programa per a les properes Eleccions amb la Secretaria de Programes i Idees.

L’Àrea d’Igualtat i Diversitat serà gestionada per Andrea Cantos junt Núria Aparisi que treballarà més a fons els temes de LGTBI i Feminisme.

El jove Ernest Collado, serà l’encarregat de treballar les diferents propostes sobre Solidaritat i Associacionisme junt a David Peiró en l’àrea de Participació i Mobilització Social. Aurora Figueres coordinarà la Secretaria de Medi Ambient i Ecologisme.

La Secretaria de Cultura i Moviments Artístics l’ostentarà el jove artista local Robert Català junt l’àrea que promourà les societats musicals i les bandes de música que serà portada pel músic Xavier Bolufer.

El membre de l’agrupació Alexandre Sancasto portarà l’àrea d’esports en quant a la proposta política i s’encarregarà de la infraestructura interna de l’agrupació, junt Christian Martínez com a Secretari Executiu.

Àlex Morales va manifestar que “els Joves Socialistes són l’única agrupació política juvenil que defèn els interessos dels joves de Cullera” i que per tant “s’ha de seguir treballant des de les institucions per posar a la joventut al lloc en que li pertoca” i va acabar agraint a tota la gent que forma part de l’Executiva el seu compromís i la seua valentia per seguir defensant els valors de la igualtat, la llibertat i la justícia social.