Alex Pérez, del Moto Club Sueca, es va proclamar campió al circuit del Jarama (Madrid)

El suecà Alex Pérez campió a la segona prova de la Youth Riders Cup

Sueca, 26/05/2017.Dissabte passat, el pilot suecà, Alex Pérez Viadel, de 14 anys d’edat i pertanyent al Moto Club de Sueca, va guanyar la carrera de velocitat que es va celebrar en el circuit del Jarama (Madrid). Esta va ser la segona prova de la Copa “Youth Riders Cup” organitzada per Chicho Lorenzo, pare del pilot i campió del món de MotoGP de velocitat, Jorge Lorenzo.

Després de dues tandes d’entrenament cronometrades va ocupar la huitena posició en la graella d’eixida d’una carrera a 10 voltes. Cal destacar que era la primera vegada que Alex corria en este circuit, que es destaca per ser molt tècnic i en el qual s’han celebrat fins als anys 80-85 grans premis de motociclisme.

En les primeres voltes, després de l’eixida, ja era sisè en la classificació, destacant-se este grup de la resta de participants. Conforme anava passant les voltes, anava superant als rivals i pujant posicions en la classificació, sempre en les frenades i a les zones de corbes tècniques, fins que en l’última volta va aconseguir posar-se al capdavant arribant a la meta en primera posició a només 0,020 i 0,129 segons del segon i tercer classificat.

Es tracta d’una copa de promoció on totes les motocicletes són iguals, amb la mateixa cilindrada de 300 c.c. i de “carrer”, és a dir, no es poden preparar, per la qual cosa preval el pilotatge de cada pilot, tenint en compte que Alex té una major envergadura i pes que els seus rivals.

Després de dues proves celebrades, Alcarrás (Lleida) i Jarama (Madrid) en la classificació general provisional estan empatats Alex Pérez i Oscar Núñez amb 45 punts, destacant-se del tercer, amb 26 punts, Unai Orradre.

Este triomf va ser celebrat amb gran entusiasme per la representació del Moto Club que va acudir a la prova.