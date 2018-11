Alfafar continua amb la seua campanya de conscienciació sobre residus

Print This Post

L’Ajuntament ha iniciat la neteja i pintura de les illetes dels contenidors soterrats per a facilitar el reciclatge i el correcte tractament dels residus.

“Alfafar net és cosa de tots” se sumisca a altres accions de conscienciació com la instal·lació de senyals amb recomanacions per a l’ús cívic dels espais públics o les noves directrius respecte als orines i excrements de les mascotes en la via pública.

Continuant amb el seu esforç en comunicació i en el foment de la coresponsabilitat per a mantenir un municipi més net i més amable per a tota la ciutadania, l’Ajuntament d’Alfafar està duent a terme la pintura de les illetes dels contenidors soterrats per a incrementar la seua visibilitat i facilitar així el correcte tractament dels residus.

D’aquesta forma, es millorarà el reconeixement dels diferents tipus de dipòsits de residus (orgànic, paper i cartó, vidre, plàstics i envasos) amb l’objectiu d’implicar a les veïnes i els veïns d’Alfafar en la rellevant tasca de reciclar posant a la seua disposició tots els mitjans per a un ús correcte i respectuós amb el medi ambient dels residus generats en el municipi.

La consigna “Alfafar net és cosa de tots” se sumisca a altres actuacions de conscienciació i comunicació que ha engegat l’Ajuntament en les últimes setmanes en les quals advoca per una responsabilitat compartida per a la neteja i preservació dels espais urbans, el mobiliari i les zones verdes o d’oci de la localitat.

Així, es va repartir un tríptic informatiu que arreplega les directrius respecte al tractament d’orines i excrements de les mascotes en la via pública i els horaris de dipòsit i recollida d’estris. A més, es van instal·lar nous senyals en les quals s’insta a la ciutadania, que faça ús dels parcs, places i zones d’oci, a complir una sèrie de recomanacions mínimes per a respectar tant l’entorn com a la resta d’usuaris de la zona, entre elles, garantir l’espai lliure de fums, evitar l’excés de soroll en les hores de descans o dipositar els residus en els contenidors.