Alfafar defensarà les reclamacions veïnals per la deterioració del servei de Rodalia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament es compromet a defensar les demandes veïnals davant Adif, Renfe i el Ministeri de Foment per a millorar el servei de rodalia que connecta la localitat amb la ciutat de València.

Les aglomeracions en les hores punta del dia, la cancel·lació sobtada de trens i la pujada sistemàtica de preus són algunes de les queixes de les i els veïns.

L’Ajuntament d’Alfafar ha anunciat la intenció de donar suport i defensar davant Adif, Renfe i el Ministeri de Foment les peticions que una plataforma de veïns ha presentat en el consistori degut a la greu deterioració que presenta el servei de rodalia de Renfe, una de les principals vies de connexió del municipi amb la ciutat de València.

La reducció del nombre de trens i dels vagons, els retards en els serveis i la cancel·lació de trens sense avís previ provoquen les aglomeracions i la saturació del servei, especialment durant les primeres hores del matí. La pujada dels preus dels bitllets any a any i les deficiències en confort, seguretat i accessibilitat també són unes altres de les queixes que la plataforma veïnal ha transmés mitjançant un document al consistori.

Conscient que el servei de rodalia no és competència municipal, l’Ajuntament es compromet a fer arribar les reclamacions a les entitats públiques responsables perquè es garantisca un servei de rodalia digne i de qualitat, que possibilite reforçar una mobilitat sostenible, segura i confortable.

A més de recollir i defensar les sol·licituds presentades per les i els veïns, l’Ajuntament d’Alfafar treballarà per a ampliar un document en el qual es proposa que el Ministeri de Foment prioritze la inversió en personal, infraestructures i manteniment en les línies de rodalia de València, es reduïsquen el preu dels títols de transport, s’eliminen les barreres arquitectòniques perquè les estacions siguen 100% accessibles i es realitzen els estudis necessaris per al soterrament de les vies que divideixen el nucli urbà d’Alfafar en dos, una reclamació històrica del nostre municipi.