Alfafar inicia els procediments per a l’obertura del pàrquing del Sequer de Nelot

El pàrquing té una capacitat de 72 places d’aparcament i el consistori espera obrir-ho en els pròxims mesos.

Amb aquest aparcament s’espera alleugerir la saturació de les vies i facilitar el trànsit de vianants.

Alfafar ha aprovat la licitació per a la gestió del pàrquing subterrani que hi ha en la Plaça Sequer de Nelot amb la qual el consistori preveu obrir la instal·lació municipal al llarg dels pròxims mesos.

El pàrquing que compta amb un total de 72 places subterrànies, de les quals dues estan dirigides a persones de mobilitat reduïda té accessos d’entrada i eixida per la Calle José Morales així com accessos per als vianants per la José Morales i 9 d’Octubre i aquest últim explica també amb un accés per ascensor.

L’obertura del pàrquing pretén donar utilitat a una infraestructura municipal i resposta a una demanda de la població. Amb les 72 places s’aconseguirà reduir la saturació de vehicles en la via pública a l’hora d’estacionar en tot el municipi i sobretot en el centre de la població, zona en la qual es troba la instal·lació.

Des del Ajuntament d’Alfafar es té com a objectiu fer d’Alfafar una ciutat més amable amb la ciutadania en la qual els veïnes i veïnes del municipi puguen desplaçar-se còmodament sense que els vehicles constituïsquen una molèstia o impediment. Un exemple d’açò són les millores de la mobilitat en la Plaça Poeta Miguel Hernández i en l’Avinguda Albufera entre unes altres.