Alfafar, municipi de “excel·lència social” en superar els 100 euros d’inversió en despesa social per habitant

Alfafar és un dels dos únics municipis de l’Horta de més de 20.000 habitants que han aconseguit entrar en la llista de municipis d’excel·lència social.

La inversió de 103 euros per habitant en Benestar i Serveis Socials permet oferir una atenció personalitzada i de qualitat en els serveis del consistori d’atenció a famílies i infància o a la dependència, entre altres.

Alfafar ha aconseguit entrar en la llista de municipis de “excel·lència social” que elabora l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials a partir de la inversió dels ajuntaments en benestar social en municipis que superen els 20.000 habitants. Així, Alfafar és el quart municipi, després de Cullera, Vila-Joiosa i Quart de Poblet, que aconsegueix el rang de “excel·lència social” en la primera ocasió que la Comunitat Valenciana aconsegueixen entrar en la llista de municipis amb una major despesa social.

D’aquesta forma, Alfafar i Quart són els únics municipis de l’Horta que entren en la llista en aconseguir els més de 100 euros d’inversió per habitant. A més, els 103,15 per habitant destinats per l’Ajuntament a la despesa en benestar social en 2017 suposa un increment del 14,2% respecte al pressupost de l’any anterior.

L’augment de la inversió en Benestar Social ha permés la incorporació de nous professionals en els equips dels serveis socials municipals, una reducció de la ràtio d’habitants per professional amb la qual es garanteix un increment del temps i de la qualitat en els serveis a les i els ciutadans, amb una atenció més personalitzada, professional i pròxima en les diferents unitats de Serveis Socials del consistori, com els Serveis Socials Generals, les unitats d’atenció a la dependència, a la infància i la família i a les persones migrants, entre altres.

El reconeixement a Alfafar com a municipi de “excel·lència social” evidència el compromís i l’esforç de l’Ajuntament per augmentar any a any el pressupost destinat a Benestar Social amb l’objectiu de garantir uns Serveis Socials de qualitat per a tota la ciutadania que els precise i d’implementar polítiques i accions que permeten ajudar a solucionar les problemàtiques socials de les i els veïns del municipi.