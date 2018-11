Alfafar recorda a les 45 víctimes de la violència masclista

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una marxa reivindicativa i la lectura d’un manifest van ser les activitats amb les quals Alfafar es va sumar al Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

El mes contra la violència de gènere, una iniciativa de l’Espai d’Igualtat, és un exemple del compromís de l’Ajuntament d’Alfafar per l’educació en igualtat i per la prevenció i tolerància zero a qualsevol tipus de violència masclista.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’Igualtat, es va sumar el cap de setmana passat a la commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. Així, el dissabte es va dur a terme una marxa de protesta pels carrers de la localitat i la lectura d’un manifest de repulsa a la violència masclista i de demanda de majors mesures de protecció per a les víctimes, així com d’una educació en igualtat i amb perspectiva de gènere.

L’alcalde Juan Ramón Adsuara, la regidora d’Igualtat Empare Sanjuán, personal de l’ajuntament, membres de diferents associacions del municipi i veïns i veïnes van participar en la lectura del manifest en les places Poeta Miguel Hernández i de l’Ajuntament i en la marxa pels carrers d’Alfafar, actes en els quals es van recordar els noms de les 45 dones assassinades en el que portem d’any.

Les activitats programades per l’Espai d’Igualtat durant aquest mes de la lluita contra la violència de gènere continuen aquesta setmana amb el debat avui dilluns sobre la custòdia de la i els fills en aquests casos, la taula redona amb experts sobre el procés de denúncia i l’atenció a les víctimes del dimecres, a més de l’obra de teatre Dama de nit i el recital de poesia programats per al dimarts i el dijous, respectivament.

D’aquesta forma, l’Espai d’Igualtat ofereix a la ciutadania la possibilitat de participar en un variat programa amb el qual pretén sensibilitzar de la coresponsabilitat en l’eliminació de la violència de gènere i visibilizar les seues actuacions al llarg de l’any. Actuacions com els tallers anuals per a implicar a les dones en l’esfera social i cultural d’Alfafar o el servei d’atenció jurídica i integral a la disposició de les dones que pateixen o han patit violència de gènere, seguint la política ferma de l’Ajuntament d’Alfafar per a eradicar conductes masclistes i aconseguir una igualtat efectiva en tots els àmbits.