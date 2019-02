Alfafar ultima els últims detalls per a la reobertura de la Biblioteca Municipal

Connect on Linked in

Amb la pintura de la façana i la instal·lació del nou mobiliari s’inicia l’última fase d’una obra de restauració que aconsegueix els 81.053,92 € de pressupost.

L’antic Sindicat Arroser, actual seu de la Biblioteca Municipal, és un edifici de gran valor històric-artístic i està declarat Bé d’Interés cultural.

L’Ajuntament d’Alfafar ha iniciat aquesta setmana les últimes accions previstes de l’obra de rehabilitació i restauració de l’antic Sindicat Arrosser que inclouen el muntatge i instal·lació del nou mobiliari i la finalització de la recuperació de la pintura original de la façana de l’històric edifici.

Així, en les pròximes setmanes conclourà l’ambiciós pla integral d’adequació i remodelació de la Biblioteca Municipal, una actuació amb un pressupost de 81.053,92 € i dividit en tres fases diferents, fases en les quals s’ha escomés la reparació i sanejament de la coberta, l’arranjament i recuperació del sòl original de la sala principal, i, en aquesta última fase que finalitza pròximament, la millora de l’accessibilitat de la porta principal i de les condícies, la restauració de les fusteries exteriors i interiors de totes les estades de la Biblioteca, i la recuperació de la pintura original de la façana.

L’antic Sindicat Arroser, d’estil afrancesat i amb un gran valor artístic emmarcat pels seus detalls arquitectònics i decoratius en el corrent novecentista, va ser adquirit per l’Ajuntament d’Alfafar l’any 1989. Construït per a ser un espai recreatiu privat pel seu ampli saló vestíbul de doble altura i obert a l’exterior per grans finestrals, va ser reconvertit pel consistori en l’espai per a la lectura, l’estudi i el préstec de llibres.

Amb la rehabilitació del Sindicat Arrosser no solament s’ha aconseguit posar a la disposició de la ciutadania una biblioteca amb un valor afegit, ja que no és habitual que un municipi situe aquest servei en un espai de trajectòria històrica, sinó que l’Ajuntament dóna mostra del seu compromís per preservar el patrimoni cultural i històric local aproximant-lo també a les noves generacions d’Alfafar.