Algemesí acull l’Exposició «La Vida de Dos», l’últim projecte de l’artista visual Óscar Óscar Vázquez Chambó

Connect on Linked in

L’exposició integra fotografies intervingudes, instal·lacions i un curtmetratge sobre l’univers quotidià dels seus pares

Fotògraf, dissenyador gràfic i creador audiovisual, Vázquez s’ha anat forjant un espai genuí en l’esfera de l’art contemporani en festivals com a Imaginària o Photoespaña, després de guanyar el XVI Concurso de encuentros de Arte Contemporáneo en 2016.

Óscar Vázquez ha triat la seua ciutat natal per a presentar el seu projecte «La vida de dos» que porta a l’escena de l’art l’univers quotidià dels seus pares situant-nos en atmosferes simbòliques diferents a partir de jocs de color. Com assenyala el comissari i professor de la Universitat de València Àlex Villar: “«La vida de dos» no és un homenatge als pares, és un exercici valent d’indagació psicològica en l’ecosistema familiar, per a reconèixer la independència i respecte als costums i rituals dels seus progenitors. Precisament la integritat del llenguatge de l’autor, l’estètica implacable serveix de distanciament emocional per a poder parlar de temes incòmodes, solapats i ocults en les relacions personals.”

La llar és el paisatge íntim i metafísic on esdevenen les accions de les fotografies pures o intervingudes plàsticament, en les quals el color (roig, blau, verd, groc) exerceix de fil conductor entre el passat i el present d’una història explicada en imatges construïdes a partir de l’herència pictòrica d’artistes. en elles podem veure la petjada del costumbrisme transcendent d’Edward Hopper o el pop personal de David Hockney.

La mostra es completa amb un curtmetratge on l’artista es constata com a constructor de les imatges i autèntic espectador de les mateixes, doncs l’obra és un exercici personal d’acceptació de la vida i decrepitud dels seus pares. En ella realitza un tribut a la sinceritat brutal de Bergman i a la solemnitat de Kaurismäki.

Com indica el regidor de cultura Pere Blanco “Algemesí insisteix fomentar l’estudi monogràfic d’artistes contemporanis de la Ribera, com hem fet amb Esteve Adam, Boix, Armengol i estem preparant les mostres dels artistes d’Algemesí Juan Carlos Forner i Jordi Machí, que estaran en la programació del 2019”.

La mostra podrà ser visitada fins al pròxim 3 de desembre.