Algemesí celebra la XIX Trobada de Muixerangues

Aquest any les associacions convidades han sigut Els Castellers de Sants i La Muixeranga de la Safor

Al so de les dolçaines, els tabals i les gralles, entraren a la Plaça Major d’Algemesí tres muixerangues i una colla castellera.

Els Castellers de Sants i la Muixeranga de la Safor foren els convidats a la Trobada de Muixerangues celebrada a Algemesí. Les dos associacions foren les encarregades de donar inici a l’esdeveniment, al que prompte es van unir La Muixeranga i La Nova Muixeranga d’Algemesí.

Al llarg de tres rondes, les associacions alçaren tres figures diferents. A l’esdeveniment sorgiren moltes emocions compartides entre els presents i els participants.

Els “Pilars de Comiat”, al toc de la tradicional melodia de “La Muixeranga d’Algemesí” donaren per finalitzada la mostra de figures humanes. A més, com a colofó final, les quatre associacions s’uniren entre elles per a realitzar un acte reivindicatiu en favor de la dona.