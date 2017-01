Algemesí estarà present en Fitur a València Turisme i en un espai dedicat als patrimonis de la humanitat de la Comunitat Valenciana

Els Tornejants i un grup de dolçaina i tabal format íntegrament per dones actuen en la Fira Internacional de Turisme, Fitur

Algemesí estarà present de nou en la Fira Internacional de Turisme de Madrid, amb la presentació de la seua oferta turística per a 2017. La ciutat tindrà presència permanent en l’estand de la Comunitat Valenciana on s’informarà al públic de l’oferta de turisme festiu i cultural. La Festa de la Mare de Déu de la Salut, Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, serà de nou protagonista, no solament en l’àmbit local sinó també en el de tota la Comunitat Valenciana.

L’Agència Valenciana de Turisme presentarà la guia Patrimoni Unesco Valencià, realitzada amb un ampli reportatge de la Festa de la Mare de Déu en castellà i anglès per a difondre-la pel mercat espanyol i internacional.

Per la seua banda, València Turisme cedirà un espai en el seu stand al Museu Valencià de la Festa per a promocionar Algemesí i presentarà el dissabte en la plaça central el ritual dels Tornejants i el primer grup de dolçaina i tabal integrat completament per dones, “La Colla de Figues”. Aquest grup forma part de la Escola Musical de Tabalet i Dolçaina d’Algemesí, que interpretaran destacades peces de la Processó de la Mare de Déu de la Salut.

Marta Trenzano, alcaldessa d’Algemesí i Palma Egido Regidora de Turisme presentaran, en la jornada inaugural del dimecres dia 18, l’oferta del Turisme cultural, natural i gastronòmic de la ciutat. L’objectiu, segons ha explicat l’alcaldessa, és “fer extensible l’interès que desperta la declaració de Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO per a les nostres festes, a tots els àmbits de l’oferta turística que presenta la ciutat durant el mes de setembre i al llarg de tot l’any”.

En aquest context es presentarà també la celebració de les falles i la Setmana Taurina que té lloc l’última setmana de setembre. El turisme familiar i cultural, ha augmentat notablement des de la declaració per part de la Unesco. Per aquest motiu, la Tourist Info d’Algemesí, situada en el Museu Valencià de la Festa, ha desenvolupat programes d’un dia de durada en la qual els visitants s’acosten a la realitat històrica, artística, festiva i paisatgística d’Algemesí.

No obstant açò, la difusió d’Algemesí es realitza al llarg de tot l’any mitjançant activitats més específiques com a exposicions itinerants, conferències i participació en fòrums nacionals i internacionals