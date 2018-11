Algemesí obre la convocatòria de presentació electrònica del XXIV Premi de Pintura

Print This Post

Algemesí torna a convertir-se en centre neuràlgic de la cultura contemporània amb la convocatòria del XXIV Premi de Pintura. Aquest certamen s’ha consolidat com una cita ineludible de l’art actual, concentrant formes i discursos plàstics diversos, tendències i expressions vives que arriben des de tots els punts d’Espanya.

En un any en el qual l’Algemesí s’ha convertit en seu de la xarxa de ciutats patrimoni immaterial de la humanitat (ICNN), reitera el seu compromís amb el present i la cultura contemporània, que en paraules de la seva l’alcaldessa Marta Trenzano “és la nostra contribució al patrimoni artístic del futur”.

Per donar cabuda a la massiva participació nacional d’obres a concurs, que va batre rècords de participació amb més 250 obres en l’edició passada, el certamen té una primera fase online on els participants poden penjar un màxim de dues obres de manera telemàtica, seguint pas a pas les indicacions de la web http://premipintura.algemesi.net. El termini de presentació d’obres és fins al 30 de novembre a les 13.00 hores.

El prestigi d’aquest premi, dotat amb 6.000 euros, es deu en gran manera a l’objectivitat i professionalitat del seu jurat que cada any es renova integrant a diverses personalitats del món de l’art. Entre ells podem destacar crítics d’art, gestors culturals, professionals de museus o artistes com Antonio López, Joan Genovés, Ouka Leele, Manolo Boix, Rafael Armengol, Oliver Johnson, Natividad Navalón, José Sanleón o Esteve Adam han format part del jurat en diverses edicions.

L’any passat Pablo Bellot es va alçar amb el primer premi amb la seua proposta radical i crítica de gestualitat urbana que anuncia nous temps per a l’art i la cultura. Com comenta el regidor Pere Blanco «la pintura s’ha activat com un llenguatge viu i compromés amb la realitat que ens sorprén cada edició».

Aquesta XXIV edició el certamen compta amb la participació de la Diputació de València i en breu es donarà a conéixer els membres del jurat que hauran de seleccionar les 20 obres que formaran part de l’exposició i l’elecció de l’obra guanyadora.

BASES:

http://www.algemesi.es/va/page/xxiv-premi-pintura-ciutat-dalgemesi