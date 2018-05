Algemesí obri la Fira de Sant Onofre

Connect on Linked in

La ciutat d’Algemesí inicia, divendres 1 de juny a les 20 hores, la tradicional fira del patró de la ciutat

Algemesí es prepara per a rebre més de dues setmanes plenes d’activitats. L’obertura de la Fira de Sant Onofre tindrà lloc en el parc Salvador Castell, el divendres 1 de juny a les 20 hores. Amb l’assistència de les corts d’honor i les Falleres Majors de la Ciutat d’Algemesí i de les autoritats del consistori, es podrà gaudir de focs artificials, així com de granissat de llima

per a tots els assistents. Abans, a les 19 horres l’Espai Jove portarà a terme una animació per als més menuts que vulguen participar en l’acte.

Amb aquest acte es dóna peu a dues setmanes on els xiquets podrangaudir de totes les atraccions, mentre es duen a terme al voltant de 40 activitats socials, religioses, esportives i culturals.

Una vegada acabada la inauguració de la fira, es donarà pas a una nova edició de la Nit de compres i descomptes d’Algemesí. 23 comerços que pertanyen a l’associació d’ACSA obriran les seues portes amb descomptes en els seus productes. Una nit on els ciutadans d’Algemesí podran anar de compres i gaudir al mateix temps de la música i de l’estil que cada comerç posarà a disposició del públic.

Aquesta iniciativa pretén mostrar els comerços locals des del costat més festiu, ja que les botigues obriran les seues portes al públic perquè puguen observar els productes però sense necessitat comprar-los amb un ambient festiu acompanyat de música ialtres activitats.

Amb la Fira de Sant Onofre Algemesí obri un període festiu amb actes multitudinaris com les paelles nocturnes del dissabte 9 de juny que enguany celebra els seus 50 anys de vida o el trofeu de futbol que va per la 42 edició.

Premi al cartell anunciador

Mariana Yu Martínez, del col·legi Santa Ana, ha sigut la guanyadora del concurs del cartell anunciador de la Fira de Sant Onofre d’Algemesí. En aquesta edició s’han presentat al voltant de 200 propostes d’alumnes de tots els centres educatius de la ciutat. El jurat ha escollit el cartell presentant per l’alumna de segon d’ESO del col·legi Santa Ana.

Segons ha explicat la mateixa autora: “em vaig inspirar en dos cantants coreans, ja que Algemesí està agermanada en una ciutat coreana, aleshores, vaig pensar donar protagonisme també als pobles agermanats

amb Algemesí i no sols a la fira”.

Com a premi del concurs del cartell anunciador, l’alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano, ha fet entrega d’un Ipad a la guanyadora d’aquesta edició.