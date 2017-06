Algemesí se convertirá en “plaza de 9” con la actuación de la Colla “Jove Xiquets de Tarragona” que, si todo va bien, levantarán un castillo de nueve alturas

La XVIII Trobada de Muixerangues d’Algemesí reunirà prop de 1200 muixeranguers i castellers

Per primera vegada Algemesí es convertirà en “plaça de 9” amb l’actuació de la Colla “Jove Xiquets de Tarragona” que, si tot va bé, alçaran un castell de nou altures. Aquesta colla ha sigut convidada per la Muixeranga d’Algemesí. A més participarà en la Trobada “La Conlloga de Castelló”, convidada per La Nova Muixeranga. La Conlloga ha aconseguit en poc de temps passar del centenar llarg de muixeranguers i recuperar part de les figures que es feien antigament a les comarques del Nord. La Muixeranga d’Algemesí i La Nova Muixeranga d’Algemesí han preparat una actuació exclusiva amb motiu de La Trobada.

Enguany els actes de La Trobada començaran a les 11 del matí a la Sala de Plens de l’Ajuntament on es durà a terme una conferència-col·loqui a càrrec de Guillermo Soler, gerent de la Coordinadora de Castells de Catalunya, que explicarà el funcionament d’aquest organisme i la forma en què aquestes s’organitzen. La conferència va dirigida als representants de les muixerangues valencianes amb la intenció que puguen conéixer i preguntar els assumptes que més els interessen, donada la proliferació de colles muixerangueres que estan creant-se arreu del territori valencià els últims anys. Recordem que a Catalunya hi ha en aquest moment 85 colles castelleres, 12 universitàries i 5 més en formació. A les comarques valencianes passen ja de la vintena.

La Trobada començarà a les 18 hores en les seus de les dos colles muixerangueres d’Algemesí, des d’on eixiran en passacarrer La Muixeranga d’Algemesí i la Jove de Tarragona, per una banda, i per l’altra La Nova Muixeranga d’Algemesí i la Conlloga de Castelló per a fer cap a la plaça Major on a les 19 hores arrancaran les rondes de construccions humanes. L’encarregada d’obrir enguany la Trobada serà La Nova Muixeranga d’Algemesí, a continuació actuarà la Conlloga seguida de La Muixeranga d’Algemesí i per últim la Jove de Tarragona. Hi haurà tres rondes on les quatre colles alçaran les seues figures. La Trobada finalitzarà amb diversos pilars de totes les colles en la plaça.

La Música tindrà un paper especial, com sempre, i la plaça Major reunirà prop d’un centenar de músics entre dolçainers, tabaleters, grallers i timbalers. Se sumaran els integrants de l’Escola de Tabal i Dolçaina d’Algemesí, La Colla de Castelló i els músics de Tarragona.

En acabar, es desenvoluparà un acte oficial a la Sala de Plens de l’Ajuntament, on la Corporació Municipal agrairà la presència de les colles convidades, que es tancarà amb la música de “La Muixeranga”

Les quatre colles protagonitzaran un sopar de germanor i tant la Jove de Tarragona com La Conlloga de Castelló faran nit a Algemesí.

Una de les novetats de la XVIII Trobada ha sigut l’organització, ja que enguany la Corporació ha treballat conjuntament amb les dues colles muixerangueres d’Algemesí i l’Escola de Tabal i Dolçaina. També per primera vegada es disposa d’una ajuda econòmica de la Conselleria de Cultura que, conjuntament amb l’Ajuntament, patrocinen l’acte.