Algemesí viu pendent de l’oratge en l’inici de les processons de la Mare de Déu de la Salut

La Processoneta del Matí es converteix en punt de trobada política i cultural

Algemesí viu pendent de les prediccions meteorològiques davant l’imminent inici de les processons de les Festes de la Mare de Déu de la Salut. Els algemesinencs miren al cel hores abans que comencen a alçar les primeres muixerangues i els balls en la Processó dels Promeses (divendres 7 de setembre a les 22 hores).

Prèviament, un dels moments més íntims i emotius per als devots de la ciutat, però desconeguts fora de la ciutat és el Cant de Vespres. Cada 7 de setembre, el Cant de Vespres uneix en la basílica de Sant Jaume a tots els veïns en una sola veu que rendeix honors a la seua imatge sagrada. El Cant de Vespres és l’acte més antic de les festes. Es remunta en 1610. Una celebració cantada que té com a acte preliminar la baixada de la imatge de la Mare de Déu de la Salut perquè els fidels la veneren. La Schola Cantorum te un paper fonamental en aquest acte religiós que obri les portes cap a la primera de les tres processons, la Processó dels Promeses.

Al matí següent, 8 de setembre, és el dia de central de les Festes de la Mare de Déu de la Salut. A les 10 hores s’inicia la Processoneta del Matí des de la Capella de la Troballa per a recórrer el carrer Berca i arribar fins a la plaça Major on, passat el migdia, es pot viure un dels actes centrals d’aquestes processons el triple intent d’entrada de la imatge de la Mare de Déu en la basílica escortada per les muixerangues i envoltada per tots els balls que actuen al mateix temps.

Com sempre es tracta de la processó més visitada pel món de la política i la cultura. Enguany han anunciat la seua presència el president de les Corts Valencianes, Enric Morera; el president de la Diputació, Antoni Gaspar; el conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent; l’ambaixador d’Espanya en la UNESCO, Andrés Perelló; la vicepresidenta de la Diputació, Mª Josep Amigó; la presidenta del PPCV, Isabel Bonig; la portaveu del PP en la Diputació, Mª Carmen Contelles; la portaveu de Ciutadans en la Diputació, Mª Carmen Peris; els diputats provincials, Rafael Soler i Josep Bort. Des del Congrés han anunciat la seua presència els diputats Joan Baldoví i Vicente Ten, així com la diputada Blanca Garrigues. De la conselleria de Cultura estaran la directora de Música i Cultura Popular, Marga Landete, i el director general d’Esports, Josep Miquel Moya. El conseller d’Economia i Hisenda, Vicent Soler, ha anunciat la seua presència a la processó de Volta General.

Del món de la cultura i el turisme estaran presents els assistents al congrés internacional de ciutats patrimoni de la humanitat; Ignacio Buqueras, autor del llibre sobre el Patrimoni de la Humanitat d’Espanya; directius del Museu Casteller i la Cambra de Comerç de Valls; representants de la Universitat de Yale, la sotsdirectora de protecció del patrimoni artístic del Ministeri de Cultura, Elisa Cabo; la coordinadora del Pla de Salvaguarda del Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Pía Timón, així com un grup de touroperadores japonesos.

La tercera de les processons és la Processó de Volta General que recorre el nucli antic. Als balls s’uneixen els personatges bíblics i augmenta el recorregut pels carrers de la ciutat. La processó s’inicia a les 19.30 hores i finalitzarà –si tot va dins la normalitat- passades les dues de la matinada amb l’entrada final de la imatge de la Mare de Déu en la basílica.