Alginet beneeix als animals en la prèvia Sant Antoni

La plaça de la Constitució d’Alginet es va omplir de persones amb els seus animals per a gaudir de la benedicció del patró del municipi, Sant Antoni.

A partir de les 12 hores, la gent començava a acudir a la cita amb animals de tota mena: gossos, gats, canaris, conills i fins i tot algun bitxo pal camuflat. A més a més, alguns amb una indumentària una mica curiosa.

Una cita que any rere any rep una enorme quantitat de persones de totes les edats.

Des de fa uns anys, amb l’objectiu de reunir un gran nombre de persones, la benedicció se celebra el diumenge previ al dia de Sant Antoni.

La dinàmica és senzilla; en primer lloc, l’aigua beneïda reben els animals de companyia, tota una processó improvisada prou multitudinària.

En acabar, els cavalls i els carruatges són els encarregats de nodrir l’expectació del públic assistent, això sí, després d’una xicoteta cercavila pels carrers de la localitat prèviament.

Els espectadors no varen dubtar en aplaudir les habilitats d’aquests animals que caminaven fins a la posició del rector.

Un a un passaven pel mig d’un carrer major envoltat d’una gran quantitat de persones.

Per a rebre la benedicció es varen apropar persones de diferents localitats, com aquest veí d’Algemesí, qui comenta que acumula diverses processons de Sant Antoni cada any.

També hi va haver persones de localitats com Benifaió, Albal o Carlet.

Després de la cercavila i de la benedicció, hora de recollir i continuar gaudint del dia amb un bon dinar.