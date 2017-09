Alginet recuperarà la passió per la pilota gràcies a la Diputació de València

Es tracta d’una instal·lació que en l’actualitat roman inhabilitada i que l’ajuntament vol engegar per a recuperar el seu ús

Jorge Rodríguez, “la Diputació sempre estarà al costat dels municipis valencians per a fomentar i posar en valor el nostre esport autòcton”

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, ha indicat que “la Diputació està al costat dels municipis en qualsevol àmbit, i com no podia ser d’una altra manera, també en la defensa d’esports tan nostres com la pilota, ja que formen part de la nostra cultura i la nostra identitat com a territori”.

En aquest sentit, l’alcalde d’Alginet, ha recordat alguns dels jugadors de pilota que procedeixen d’aquesta localitat com una mostra de la tradició d’aquest esport, destacant la importància que té aquest esport en el seu municipi i en tota la comarca de la Ribera Alta.

Rodríguez ha assenyalat que des de la corporació provincial s’estudiarà la millor manera per a poder ajudar a Alginet en la recuperació del seu trinquet, una demanda que segons ha assenyalat l’alcalde de la localitat, José Vicente Alemany, ajudarà a revitalitzar aquest esport. D’altra banda, ha sol·licitat ajuda per a pintar el campanar del municipi, edifici en el qual la Diputació de València ja va intervenir amb una subvenció anterior, reformant les campanes de l’edifici.

Amb aquesta ajuda la Diputació manté la seua aposta per la recuperació de la pilota valenciana, com ja fera a Carlet, on gràcies a una subvenció provincial, va a poder recuperar el seu històric trinquet.