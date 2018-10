La Pobla Llarga aprova per unanimitat adherir-se al projecte Stolpersteine

Print This Post

El President de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar en la seua visita al camp d’extermini de Mauthausen, al maig de 2018, l’adhesió de la Comunitat Valenciana a aquest projecte.

Al Ple Municipal d’anit, per unanimitat de tots els grups municipals presents (PSPV-PP-Compromis-EU) es va aprovar adherir-se Al PROJECTE STOLPERSTEINE EN MEMÒRIA DELS VALENCIANS I VALENCIANES DEPORTATS I ASSASSINATS EN CAMPS D’EXTERMINI NAZIS.

Aquest projecte de Gunter Demnig consisteix en la col·locació d’unes “pedres que fan ensopegar” realitzades pel propi artista i que son col·locades on van viure les víctimes del nacionalsocialisme, abans del seu arrest i la seua deportació. El President de la Generalitat va anunciar en la seua visita al camp d’extermini de Mauthausen, al maig de 2018, l’adhesió de la Comunitat Valenciana a aquest projecte amb l’objectiu de mantenir vigents els valors de la il·lustració, la llibertat, la igualtat i la fraternitat i treballar en l’eradicació de la xenofòbia, l’odi, i el fanatisme, així com reparar la memòria de punts valencians i valencianes que van morir en els camps d’extermini i en l’exili.

A la Pobla Llarga, a data de hui, es compta amb dos veïns que van ser assassinats en aquestos camps de la mort. U d’ells, JULIO TOMÁS CODINA, va nàixer al carrer Sant Josep numero 29 en 1913, sent deportat fins a Mauthausen en agost de 1940, i traslladat fins a Gusen en febrer de 1941, morint allí el mateix any, en el mes de novembre amb 28 anys, deixant a la Pobla Llarga, dona i filla.

Salvador Bataller Anduig, va nàixer a Castelló de Rugat, encara que hi ha constància que des del seus 15 anys ja vivia a la Pobla Llarga com es senyala en el llibre LA DERROTA PERPETUA de Carles Senso, Guillem LLin, Ximo Vidal, i Salvador Català on es recull la biografia de tots els deportats de les comarques de la Vall d’Albaida, la Costera i la Canal de Navarrés. El Ple Municipal li demana a l’ajuntament de Castelló de Rugat que col·loquen allí la Stolpersteine de Salvador Bataller.

“Agrair a tots els grups municipals el seu si a aquesta moció del grup municipal socialista que servirà per a dignificar a aquestos veïns morts pel nazisme” comenta el regidor de memòria històrica, Ximo Vidal.

Aquesta moció ha estat impulsada per la Secretaria de Memoria Democrática del PSPV-PSOE, Alicia Piquer, i se està a la espera de que siga presentada en tots els municipis on hi ha constància de tenir deportats.

