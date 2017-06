Almussafes acull aquest mes de juliol el Festival Internacional de Música de València

El certamen, que se celebrarà en la localitat de l’1 al 9 de juliol, inclou cursos de trompa, trompeta, violí i viola

El programa es completa amb diversos concerts en el Centre Cultural i amb un concurs de trompa amb un premi valorat en més de 2.000 euros

Almussafes, a 14 de juny de 2017. El Festival Internacional de Música de València aterrarà a Almussafes de l’1 al 9 de juliol per a oferir una àmplia agenda d’activitats dedicades a potenciar la música i els intèrprets valencians. La Societat Musical Lira Almussafense i el seu Centre Professional de Música organitzen aquest esdeveniment en col·laboració amb el consistori municipal, els qui posaran a la disposició dels participants les instal·lacions de l’entitat i de l’Ajuntament per als diferents cursos, concerts i concursos que es realitzaran. Les inscripcions ja estan obertes en www.fimvalencia.com, pàgina web en la qual s’amplia tota la informació relacionada amb el certamen.

Almussafes es prepara per a acollir de l’1 al 9 de juliol el Festival Internacional de Música de València, un certamen de reconegut prestigi en el qual professors titulars de les millors universitats de música del món i solistes de les orquestres més destacades de l’actualitat es reuneixen per a donar forma a un projecte educatiu i cultural que inclou tallers de música de diferents especialitats, un concurs per a joves intèrprets i diversos concerts, tant d’artistes convidats com dels propis participants.

La Societat Musical Lira Almussafense i el Centre Professional de Música Lira Almussafense es converteixen d’aquesta forma en els amfitrions d’una iniciativa que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de la localitat i que rebrà als millors músics de la Comunitat Valenciana per a seguir fomentant l’aprenentatge musical i promocionant el patrimoni musical valencià.

Cursos

L’organització de l’esdeveniment ja ha fet públic el programa dels cursos de música que es desenvoluparan durant l’esdeveniment. Del 3 al 7 de juliol es realitzarà un curs de trompa i un altre de trompeta. El de trompa estarà impartit per Esa Tapani, professor de trompa en l’Escola Superior de Música de Frankfurt; José Luis Cortell, trompa solista de l’Òpera Nacional de Finlàndia; Tommi Viertonen, professor de trompa i trompa natural en l’Acadèmia Sibelius de Kelsinki i trompa solista de l’Òpera Nacional de Finlàndia; i José Antonio Soria, professor de trompa i col·laborador en diferents orquestres espanyoles.

El de trompeta serà a càrrec de Vicente Campos, Catedràtic de trompeta del Conservatori Superior de Música de Castelló; Miguel Ángel Navarro, Catedràtic de trompeta del Conservatori Superior de Música de Castelló; Javier Cantos, trompeta ajuda de solista de l’Òpera Nacional de Finlàndia; i Antonio Peris-Muñoz, professor de trompeta del Centre Professional de Música d’Almussafes i director d’orquestra.

A més, del 2 al 6 de juliol també es durà a terme un curs de violí i viola, que estarà dirigit per Tal Riva Theodorum, membre de la West-Eastern Divan Orchestra, i José Miguel Rodrigo, professor de violí i orquestra en l’Amistat, el Centre Professional de Quart de Poblet i l’Ateneu del Port. Finalment, els dies 1 i 2 se celebrarà una masterclass de trompa natural en la qual exercirà com a professor Tommi Viertonen i en el qual l’organització posarà a la disposició dels inscrits trompes naturals si no disposen d’una.