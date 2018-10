Almussafes acull una jornada formativa sobre violència de gènere

Connect on Linked in

La iniciativa, impulsada per l’Associació de Dones Jutgesses d’Espanya, tindrà lloc aquest divendres 5 d’octubre de 9 a 14 h. en el Centre Cultural

Durant el matí diverses persones expertes analitzaran qüestions relacionades amb aquest tema, com les conseqüències sobre la salut i sobre la infància

Demà divendres 5 d’octubre, de 9 a 14 hores, se celebrarà en el Centre Cultural d’Almussafes la jornada de formació ‘Educant en Justícia Igualitària 2018-2019’, organitzada per l’Associació de Dones Jutgesses d’Espanya. En ella, diferents persones expertes en violència de gènere analitzaran aquest fenomen des de diferents perspectives. La iniciativa, coordinada per la magistrada Lara Esteve Mallent, del Jutjat de Violència de Gènere sobre la Dona del Partit Judicial de Carlet, s’emmarca dins del projecte ‘Educant en Justícia Igualitària’, que tracta de fer front als estereotips i rols de gènere en joves, famílies, professorat i personal formador des de l’aprenentatge transformatiu de forma voluntària i altruista. L’alcalde d’Almussafes, Toni González, procedirà a l’obertura oficial de la trobada.

El compromís de l’Ajuntament d’Almussafes en la lluita contra la violència de gènere tornarà a materialitzar-se una vegada més aquesta setmana amb el suport del consistori municipal a la jornada de formació que sobre aquest àmbit es desenvoluparà demà divendres 5 d’octubre en el Centre Cultural.

La convocatòria, organitzada per l’Associació de Dones Jutgesses d’Espanya, es desenvolupa a través del projecte ‘Educant en Justícia Igualitària’, “una idea educativa d’alt impacte social que naix des de la justícia per a educar en la igualtat i enfront dels estereotips i rols de gènere, no solament a joves, famílies i professorat, sinó també al propi personal formador, treballant des de l’aprenentatge transformatiu de forma voluntària i altruista”, segons expliquen des de la pròpia entitat.

El matí començarà a les 9 hores amb una benvinguda de l’alcalde d’Almussafes, Toni González, i posteriorment la magistrada del Jutjat de Violència de Gènere sobre la Dona Lara Esteve Mallent, que coordina aquest “programa educatiu pioner imprescindible per a lluitar contra la violència de gènere” en el Partit Judicial de Carlet, presentarà el contingut del projecte per al període 2018-2019.

“Tot el que siga treballar conjuntament per a seguir avançant cap a una societat millor comptarà sempre amb el nostre suport. La violència de gènere és una xacra que cal erradicar i estic convençut que aquesta manera d’afrontar-la pot donar bons fruits perquè ens mostra diverses perspectives i incorpora professionals de diferents disciplines, una cosa que enriqueix el debat i ens permet tenir una visió àmplia de l’assumpte”, explica el primer edil.

Programa

Posteriorment s’aniran succeint una sèrie de ponències a càrrec de dones expertes en la matèria. Així, Cristina Nadal Gilabert, lletrada i coordinadora dels Punts de Trobada de la Comunitat Valenciana, parlarà de la violència de gènere i les seues conseqüències en menors, Elena Soler Herreros, doctora en psicologia, experta en igualtat i psicòloga en Centres d’Atenció Integral a la Víctima, plantejarà les conseqüències d’aquesta xacra en la salut de les dones que la pateixen. Finalment, Alicia Ripollés García, psicòloga i responsable de Centre d’Emergències Dona, se centrarà en els adolescents i com els afecta aquest fenomen.

Per a concloure la jornada, se celebrarà una taula redona en la qual s’exposaran les conclusions obtingudes aquest any per les persones professionals integrades en el projecte. La magistrada Lara Esteve mallent moderarà el debat, en el qual participaran com a ponents el tinent de la Guàrdia Civil d’Almussafes, Javier Muñoz Díez, l’advocada Clara Gomer Soldado i el director del centre escolar IES 9 d’Octubre de Carlet, José Morante.

La iniciativa, a la qual l’Ajuntament d’Almussafes es va adherir en 2017 amb l’objectiu de promocionar la igualtat entre la ciutadania i més concretament entre els joves, està dirigida al personal voluntari del programa ‘Educant en Justícia Igualitària’ i als representants dels centres participants en el projecte. “Sens dubte, la labor que està realitzant el grup voluntari encarregat de desenvolupar el programa mereixen tot el nostre agraïment i suport. La prevenció cal treballar-la des d’edats primerenques i aquest fòrum ens proporciona un espai ideal per a reflexionar sobre les estratègies a seguir per a aconseguir que l’educació siga veritablement vehicle de transmissió de valors igualitaris”, assenyala la regidora de Polítiques d’Igualtat, Davinia Calatayud.