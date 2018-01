Almussafes acull la fase final autonòmica de frontó per parelles dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana

Print This Post

La Federació Valenciana de Pilota organitza aquest campionat en col•laboració amb la Generalitat Valenciana, la Diputació i l’Ajuntament de la localitat

En la cita, que se celebrarà aquest diumenge 21 de gener en el Poliesportiu Municipal de la població, participaran 13 escoles esportives

Almussafes, a 17 de gener de 2018. Aquest diumenge 21 de gener se celebrarà en el Poliesportiu Municipal d’Almussafes la fase final autonòmica de frontó per parelles dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, en la qual es donaran cita 13 escoles dedicades a aquesta disciplina esportiva. L’Ajuntament de la localitat col•labora en aquest destacat esdeveniment del calendari anual de la Federació Valenciana de Pilota que, per al regidor d’Esports del consistori municipal, Pau Bosch, “mereix tot el nostre suport”.

El frontó cobert d’Almussafes, situat en el Poliesportiu Municipal de la localitat, viurà aquest diumenge 21 de gener entre les 9 i les 20 hores una intensa jornada dedicada a la pilota valenciana amb la celebració en les instal•lacions de la fase final autonòmica dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en l’apartat de frontó per parelles.

Durant la trobada, en la qual es decidiran els guanyadors de la trentè sisena edició d’aquest campionat, s’enfrontaran joves esportistes procedents d’un total de 13 escoles del territori valencià. Concretament, acudiran al torneig parelles formades a Almassora, Onda, Ondara, Beniarbeig-El Verger, El Puig, Orba, Massamagrell, Petrer, Meliana, Monserrat, Segella-Relleu, Vila-real i Castelló de la Plana.

Els aficionats a aquest esport tan arrelat a la Comunitat Valenciana, i que a Almussafes prossegueix endavant amb la seua pràctica i promoció des de 1981 el Club de Pilota Valenciana, gaudiran dels millors ‘pilotaris’ de les categories Benjamí, Aleví, Infantil, Cadet i Juvenil gràcies a aquest torneig organitzat per la Federació Valenciana de Pilota, en col•laboració amb la Diputació de València i l’Ajuntament d’Almussafes, institució que cedeix les seues instal•lacions per al desenvolupament d’aquesta iniciativa “que contribueix a la difusió del que sens dubte és l’esport tradicional valencià per excel•lència, i que mereix tot el nostre suport”, assegura el regidor d’Esports, Pau Bosch.

Els enfrontaments d’aquesta fase final del campionat, que ja es va disputar a Almussafes en 2016, aniran succeint-se al llarg de tot el dia, estant previst el lliurament de medalles de les categories Infantil, Cadet i Juvenil per a les 13.15 hores, aproximadament, i les dels participants de les categories Benjamí i Aleví per a les 18 hores. En aquests actes s’està confirmada la presència de representants de la corporació municipal.