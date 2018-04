Almussafes acull la vintena edició del seu Open de Tenis en Cadira de Rodes

Print This Post

En aquest torneig participaran un total de 12 esportistes de set comunitats autònomes

Almussafes acollirà del 6 al 8 d’abril la vintena edició de l’Open de Tenis en Cadira de Rodes.

El Club de Tenis de la localitat, en col·laboració amb el consistori municipal, organitza aquest destacat esdeveniment esportiu que compta amb diferents col·laboradors, entre altres, la Real Federació Espanyola de Tenis, la Federació de Tenis de la Comunitat Valenciana i la Generalitat.

En concret, aquest dijous s’ha celebrat la gala de presentació, on s’ha dut a terme el sorteig que ha decidit els enfrontaments que s’aniran desenvolupant fins al diumenge 8. Jornada en la qual es coneixerà el nom dels guanyadors tant en individual com en dobles.

Un total de 12 tenistes de set comunitats autònomes s’enfrontaran en les dues modalitats en lliça, individual i dobles.

Un esdeveniment, que converteix per uns dies a la localitat en l’epicentre de l’esport adaptat i que torna un any més a les instal·lacions públiques del municipi per a seguir promocionant els valors d’esforç i superació vinculats a ell.

mprovar l’alt nivell dels participants.

En aquesta vintena edició del torneig, es decidirà el nom del guanyador de la Copa d’Espanya d’aquest esport a la Comunitat Valenciana.