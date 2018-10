Almussafes aplica un tractament de xoc per a l’eliminació de rosegadors i panderoles

Connect on Linked in

La intervenció per part de l’empresa especialitzada s’ha desenrotllat durant les jornades d’ahir dilluns i hui dimarts

Encara que l’executiu d’Almussafes realitza anualment un total de 12 tractaments sectoritzats en el clavegueram del nucli urbà i altres tres intervencions per al manteniment i revisió de les plagues en els edificis públics, durant les dos últimes jornades s’ha completat un tractament de xoc per a la desratització i eliminació de panderoles de tot el clavegueram del nucli urbà, al constatar-se un increment d’estes plagues en algunes de les vies públiques de la localitat.

L’Ajuntament d’Almussafes continua plenament compromés amb l’eliminació de les plagues que van apareixent en qualsevol punt del terme municipal de la localitat.

MJC Servicis és l’empresa amb què el consistori municipal té contractats els servicis de desinfecció i desinsectació d’infraestructures públiques, així com la desratització i desinsectació del clavegueram municipal, tant del nucli urbà com de les dos àrees industrials de la localitat.

A més, la mateixa empresa s’encarrega de desenrotllar la campanya de prevenció de vectors mosques i mosquits, així com del control preventiu de legionel·la en el sistema de reg per aspersió i en les fonts ornamentals.

Cada any, l’Ajuntament realitza un total de 12 tractaments sectoritzats en el clavegueram del nucli urbà i altres tres intervencions per al manteniment i revisió de les plagues en els edificis públics. “No obstant això, quan es confirma un augment de les mateixes, refermem els sistemes de control i apostem per un tractament de xoc per a extingir-les”, explica l’alcalde, Toni González. Precisament, tota la xarxa de clavegueram municipal ha sigut objecte durant els dos últims dies d’una intervenció extra per a l’extinció de rates i panderoles, atés que les incessants pluges de les últimes setmanes i les altes temperatures posteriors havien ocasionat la sobtada aparició d’estes poblacions en diferents zones del nucli urbà.

A pesar de l’exhaustiva campanya executada en este àmbit, la Regidoria d’Obres i Servicis recorda que en cas de detectar colònies de panderoles en els domicilis, les persones afectades han de personar-se en l’Oficina Tècnica, on se’ls pot fer entrega gratuïta del producte adequat per a la seua eliminació.