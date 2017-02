Almussafes aposta per la mobilitat urbana amb la incorporació de dos bicis al seu parc mòbil policial

Els dos vehicles saludables van rodar per primera vegada coincidint amb l’eixida mediambiental dels escolars celebrada ahir

La flota policial compta en l’actualitat amb un total de huit vehicles

Almussafes, a 10 de febrer del 2017. El parc mòbil de la Policia Local d’Almussafes comptarà amb dos bicicletes, en una clara aposta de l’executiu local per aprofundir en la filosofia de millorar la mobilitat urbana i conscienciar la població sobre els beneficis d’optar per este mitjà de transport com la millora alternativa saludable. La regidora de Medi Ambient i el cap de la Policia Local van presentar els dos nous vehicles incorporats a la flota policial, durant el matí d’ahir dijous dia 9, coincidint amb l’eixida de caràcter mediambiental en què van participar els estudiants de sext de primària amb motiu de la celebració del Dia de l’Arbre.

Seguretat Ciutadana i Medi Ambient es donen la mà a Almussafes després de la iniciativa presentada pel consistori municipal d’incorporar dos bicicletes a la seua flota policial. Dos agents, protegits pels reglamentaris cascos de protecció i guants, van inaugurar ahir dijous els dos vehicles, durant l’activitat de reforestació realitzada en el parc Rural de la localitat pel centenar d’alumnes de sext de primària dels centres educatius Almassaf i Pontet, espai verd fins al qual es van desplaçar la majoria d’ells amb bicicleta.

La regidora de Medi Ambient, Teresa Iborra, i el cap de la Policia Local, Ernesto Serrano van presentar este nou mitjà de transport del cos de seguretat municipal, que a partir d’ara s’utilitzarà en totes les eixides escolars anuals i també en les diferents activitats relacionades amb el medi ambient, l’esport i la sanitat, que es programen periòdicament des del propi Ajuntament d’Almussafes i també des de les diferents entitats locals.

L’edil va expressar la importància que des de les administracions públiques s’incidisca en el desplegament i aplicació d’una política mediambiental encaminada a la no utilització del cotxe per a moure’s pel municipi i el seu terme municipal. “Els avantatges són substancials, ja que a l’estalvi econòmic, cal sumar-li un major espai en la via pública per als vianants al circular menys cotxes, i per tant, menys contaminació i també un benefici clar per a la salut”, va destacar.

Esta nova dotació deixa el parc mòbil de la Policia Local amb un total de huit vehicles, entre els que destaquen les dos motocicletes que s’utilitzen per a servicis d’escorta i regulació del tràfic en general, així com un total de quatre cotxes, entre els que es troba el vehicle cedit des de la Direcció Provincial de Tràfic per a la realització dels controls d’alcoholèmia.