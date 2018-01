Almussafes : APPI organitza per al mes de març el seu primer torneig de golf solidari

Connect on Linked in

L’esdeveniment, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes i de Foressos Golf, arreplegarà fons per a Creu Roja

Els participants, que hauran de tindre llicència handicap en vigor, podran formalitzar la seua inscripció fins a l’1 de març

Els familiars dels inscrits podran participar en una classe d’iniciació i, a més, hi haurà activitats i tallers per als més menuts.

Almussafes, a 15 de gener de 2018. El pròxim dissabte 3 de març, l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes (APPI) celebrarà el seu I Torneig de Golf Solidari, un esdeveniment esportiu que l’entitat organitza en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes i Foressos Golf i en el qual es recaptaran fons per a Creu Roja. Els interessats a participar hauran d’inscriure’s fins al dia 1 de març a les 12 hores en les instal·lacions de Foressos Golf o a través del 961 221 660. S’ha habilitat un clot solidari en el qual tota persona que ho desitge pot ajudar amb xicotetes aportacions de 5 euros. A més, les empreses podran patrocinar esta iniciativa solidària, contactant directament amb la organització de la mateixa.

Paral·lelament a la seua labor de desenvolupament de les àrees empresarials de la localitat, l’Associació de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes (APPI) continua potenciant el seu vessant més solidari amb l’organització d’esdeveniments en els quals s’arrepleguen fons per a diferents causes benèfiques. A més de la carrera que cada any celebra per a contribuir a la recerca de diferents malalties, l’entitat acaba d’anunciar la creació d’un nou esdeveniment esportiu amb el qual pretén seguir aportant el seu granit d’arena a la millora del seu entorn.

El pròxim dissabte 3 de març, l’associació té previst celebrar en Camp Foressos Golf el seu I Torneig de Golf Solidari, una competició que està organitzant en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almussafes i les pròpies instal·lacions que acolliran la iniciativa. Durant la mateixa, es jugarà en dues categories indistintes a stableford handicap individual.

Per a poder participar és necessari tindre la llicència handicap en vigor, així com abonar una xicoteta quantitat econòmica (15 euros els socis i 40 els no socis).

Les inscripcions, tal com consta en les bases establides, podran efectuar-se en el mateix camp de golf fins a l’1 de març a les 12 hores, tant de manera presencial com a través del telèfon 961 221 660. Aquesta matrícula inclou el dret a participar en el torneig, avituallament, welcome pack, classe d’iniciació per a acompanyants, animadors juvenils per als més xicotets, còctel i sorpreses. Al final de la competició es concediran un total de quatre premis: al primer i segon classificat handicap, a la primera dona classificada i al primer Dcratch.

Encara que tots els jugadors rebran un regal per la seua participació, el millor guardó de la jornada seran les donacions que realitze el públic a través del clot solidari, en el qual els assistents podran dipositar aportacions de cinc euros que aniran destinats a finançar els projectes que Creu Roja té en marxa en l’actualitat.