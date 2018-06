Almussafes, àrea industrial triada per a la implantació d’un model pilot de gestió de polígon intel·ligent gràcies al seu gestor, APPI, i al suport de l’Agència Valenciana de la Innovació

Connect on Linked in

Més de 200 convidats van assistir ahir a l’esdeveniment anual que organitza l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials

Almussafes, 15 de juny.– La labor de nexe entre la necessitats empresarials i l’administració que realitza l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials d’Almussafes (APPI) ha aconseguit que l’Agència Valenciana de la Innovació esculla a aquesta àrea geogràfica per a finançar un projecte pilot d’implantació d’un model de polígon intel·ligent.

Així ho va reconèixer ahir el vicepresident de l’Agència Valenciana de la Innovació, Andrés García Reche, en l’esdeveniment anual que celebra APPI per a associats i col·laboradors amb l’objectiu de fomentar les relacions entre els diferents membres de la comunitat, reunint en un ambient distès a alts càrrecs i gerents de les empreses i a representants de les institucions públiques.

L’esdeveniment va comptar amb la presència també de la secretària autonòmica Blanca Marín, de l’alcalde d’Almussafes, Antonio González, i dels màxims responsables de APPI: el seu president, Vico Valero, i el seu gerent, Romina Moya, els qui en cinc anys al capdavant de l’associació han doblegat el nombre de socis (de 52 a 101) i han passat de gestionar un polígon a fer-se càrrec de tres.

González va destacar la importància de les associacions com APPI que posen en comú totes les necessitats dels empresaris i dels seus polígons industrials per a poder traure avant projectes com aquest estudi d’implantació d’un model de polígon intel·ligent que siga més eficient en qüestions tant mediambientals com de seguretat i de gestió de recursos que ahir va presentar García Reche i que finançarà l’Agència Valenciana d’Innovació.

L’esdeveniment també va comptar amb la presència de secretària autonòmica Blanca Marín qui va ressaltar, igual que el primer edil, que APPI és l’exemple clar de la importància que té aquest tipus d’entitats per a conjuminar esforços i per a professionalitzar des de la part privada, empresarial i social totes les necessitats de les empreses i col·laborar de manera efectiva amb l’administració pública per a donar-los resposta.

De fet, van posar a APPI com un bon exemple del que hauria de ser una entitat de gestió i modernització, figura que contempla la nova Llei d’àrees industrials quines Marín va detallar en la seua intervenció i en la qual l’Associació d’Empresaris d’Almussafes ha tingut una important contribució de la mà de la Federació de polígons FEPEVAL.

L’esdeveniment, patrocinat per CBRE, Consultoria Immobiliària Industrial, i DKV Segurs de salut, se celebra per cinquè any consecutiu i va resultar tot un èxit d’assistència amb més de 200 convidats que van gaudir de jocs, sorpreses, sorteigs i fins a tastos de cafè i vi en el marc dels jardins de l’hotel TRYP d’Almussafes.