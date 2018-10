Almussafes baixa els impostos

Print This Post

L’IBI urbà passa del 0,41 % al 0,40%, el mínin establit per la llei

Almussafes ha modificat les seues ordenances fiscals per a 2019. El coeficient sobre el qual s’establix l’IBI urbà residencial i la resta d’usos no diferenciats passa del 0,41% al 0,40%, el mínim permés per la llei i el tipus impositiu més menut de la contornada.

També beneficiaran al teixit empresarial. Concretament, es modifica l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) perquè les empreses situades en els carrers de categoria fiscal 1, que abasta tots dos polígons industrials, passen a tributar sobre la base d’un coeficient del 2,70% enfront del 2,85% aplicat aquest 2018.

A més, la gran novetat en aquest apartat és que els vehicles híbrids disposaran d’una bonificació del 50% durant els sis primers anys i els elèctrics del 75% durant aqueix mateix periode de temps.Almussafes avançarà el cobrament de l’IBI amb l’objectiu d’evitar que coincidisca amb períodes de vacances.