Almussafes busca voluntaris i aprenents per a l’edició 2018 del ‘Voluntariat pel valencià’

Les persones interessades a participar en aquest programa lingüístic hauran de registrar-se fins al 9 de febrer en el CMFPA o en el Centre Cultural

La iniciativa posa en contacte a persones que volen parlar valencià amb voluntaris que vulguen dedicar part del seu temps lliure a conversar amb elles

Almussafes, a 19 de gener de 2018. ‘Voluntariat pel valencià’ obri les inscripcions per a participar en la nova edició del programa. Els interessats a participar en aquesta iniciativa impulsada per Escola valenciana en col•laboració amb diferents entitats, en el cas d’Almussafes l’Ajuntament de la localitat i el seu Centre de Formació de Persones Adultes, poden apuntar-se fins al pròxim 9 de febrer en el CMFPA o en la recepció del Centre Cultural. Posteriorment es crearan parelles de voluntaris i aprenents perquè puguen començar a desenvolupar el contingut arreplegat en els materials, plantejat perquè puga abordar-se en un total de deu sessions d’una hora de durada cadascuna.

Després de l’èxit de la passada convocatòria, en la qual es van formar un total de deu parelles lingüístiques per a abordar els continguts plantejats per Escola Valenciana per a fomentar l’aprenentatge del valencià, l’Ajuntament d’Almussafes torna a acollir-se a aquesta iniciativa coordinada en la localitat pel claustre de professores del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA).

El passat dimecres 17 de gener es va obrir el període d’inscripcions per a formar part d’aquest projecte, tant en qualitat d’aprenent com de voluntari, i les persones interessades tenen fins al pròxim divendres 9 de febrer per a fer-la efectiva tant en la seu de l’escola d’adults (situada en el carrer Salvador Botella) com en la recepció del Centre Cultural, en tots dos casos en el seu habitual horari d’obertura de les instal•lacions.

“Promovent l’aprenentatge de la nostra llengua autòctona entre els quals no la coneixen també estem convertint la iniciativa en una perfecta eina d’integració social, per la qual cosa des del consistori considerem que és una gran oportunitat per a endinsar-nos en el valencià alhora que coneixem gent de la població”, destaca la regidora de Cultura i del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes, Teresa Iborra.

Funcionament

El programa ‘Voluntariat pel valencià’ va nàixer amb l’objectiu de posar en contacte voluntaris que desitgen destinar una hora a la setmana durant un mínim de dos mesos i mig a conversar amb persones que volen parlar valencià. D’una manera totalment pràctica i didàctica, la documentació que es brinda als participants planteja situacions reals de la vida per a fer possible aquest aprenentatge, sobretot en el vessant oral.

Conclosa la fase d’inscripció, l’Ajuntament de la localitat celebrarà un acte de benvinguda en el qual s’anunciarà com queden distribuïdes les parelles, s’explicaran els detalls per al correcte desenvolupament d’aquesta formació i es lliurarà als participants un lot de material per a afrontar les sessions planificades, que es poden dur a terme de manera flexible en funció de la disponibilitat de cada equip.

Tal com assenyalen des de Escola Valenciana, associació que organitza la iniciativa en col•laboració amb una xarxa d’entitats formada per ajuntaments, escoles d’adults, associacions de veïns, AMPA de col•legis i sindicats, que gestionen de manera autònoma els participants, des de la seua creació més de 23.300 persones han compartit experiències i han guanyat fluïdesa quan parlen valencià.