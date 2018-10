Almussafes celebra la festa de la Guàrdia Civil en el Dia de la Hispanitat

Connect on Linked in

Autoritats locals, representants d’associacions i veïnat participaran demà divendres 12 d’octubre en els actes organitzats pel cos policial

Després de suspendre’s l’any passat a causa de la situació que es vivia a Catalunya, s’han recuperat les iniciatives lúdiques lligades a la commemoració

La caserna de la Guàrdia Civil d’Almussafes celebrarà demà, divendres 12 d’octubre, la Festa Nacional o Dia de la Hispanitat, jornada que també s’aprofita per a commemorar la festivitat de la Verge del Pilar, patrona d’aquest cos policial. Durant la jornada, a la qual està prevista l’assistència de bona part de la corporació municipal i dels i les representants de les associacions locals, es realitzarà l’hissat de la bandera d’Espanya, una eucaristia, una processó i la interpretació dels himnes de la Guàrdia Civil i nacional. Així mateix, després de la cancel·lació en 2017 per la situació que es vivia a Catalunya, enguany també hi haurà mascletà i vi d’honor per a les persones assistents.

Demà, divendres 12 d’octubre, Dia de la Hispanitat o Festa Nacional, Almussafes tornarà a retre homenatge a la Guàrdia Civil. Tal com ve succeint des de l’obertura de la caserna d’aquest cos policial en la localitat, la corporació municipal, els i les representants de les associacions cíviques, culturals i esportives situades en la població i la ciutadania en general s’uniran per a commemorar una data tan assenyalada en el calendari, en la qual a més se celebra la festa de la patrona de la Guàrdia Civil, la Verge del Pilar.

El destacament, amb el tinent Javier Muñoz al capdavant, ha organitzat per a demà una agenda d’actes oficials que començarà amb l’hissat de la bandera d’Espanya i que, després d’una cercavila per la localitat, continuarà amb una eucaristia en l’església parroquial Sant Bertomeu Apòstol amb la tradicional ofrena a la verge. Posteriorment es durà a terme una processó que recorrerà el carrer Metge Bosch, Avinguda d’Algemesí i Ronda Historiador Lluis Duart Alabarta per a concloure en la caserna.

Allí, la banda de la Societat Musical Lira Almussafense interpretarà l’himne de la Guàrdia Civil i l’himne nacional. Els actes conclouran amb el tret d’una mascletà i amb un vi d’honor, dues activitats que l’any passat van ser suspeses a causa de la situació que es vivia a Catalunya. Tal com va anunciar durant els dies previs Javier Muñoz, la decisió es va prendre “per companyonia, per solidaritat cap a ells (els agents desplaçats a Catalunya), com a mostra de suport i per a transmetre’ls el missatge que no estan sols”.

L’alcalde d’Almussafes, Toni González, el regidor de Seguretat Ciutadana, Faustino Manzano, i gran part de la corporació municipal participaran en els diferents actes programats “perquè volem reconèixer l’enorme esforç que realitza aquest cos policial per a garantir la protecció de la ciutadania, malgrat els múltiples riscos als quals s’enfronten dia a dia en el desenvolupament del seu treball”, assenyala el primer edil.