Almussafes celebra la festa de Sant Antoni Abat

La festivitat es va compondre de la tradicional benedicció dels animals i l’exhibició de danses valencianes al voltant de la foguera

El passat dissabte 19 de gener, Almussafes va celebrar la tradicional festa de Sant Antoni Abat, una commemoració arrelada en el municipi i que en aquesta edició es va traslladar del diumenge al dissabte per primera vegada des que es duu a terme. La plaça Major del municipi, espai en el qual es troba l’església parroquial de Sant Bertomeu Apòstol, va ser el lloc triat per l’organització per al desenvolupament de les activitats programades en el marc d’aquesta iniciativa.

A les 13 hores, el sacerdot de la població, D. Miguel Martínez Ferrer, va presidir la benedicció dels animals. La Penya de Carreters d’Almussafes, promotora de la commemoració, va reunir desenes de cavalleries procedents de localitats com Benifaió, Sollana, Alginet, Algemesí, El Romaní o Silla, els qui van realitzar una cercavila pels carrers del nucli urbà abans d’arribar a la plaça. Allí se’ls van unir nombroses persones acompanyades per les seues mascotes amb l’objectiu de sol·licitar al sant la seua protecció.

Ja a la vesprada, a les 18 hores, Dansaires del Tramusser es va unir novament a la festivitat oferint una actuació amb diferents balls tradicionals al voltant de la foguera. Una trentena de persones van dansar al ritme dels tabals i les dolçaines del grup del CPM Lira Almussafense davant l’atenta mirada d’un centenar d’espectadors, els qui van concloure l’acte amb un berenar elaborat pels membres de l’entitat.