Almussafes celebra la festa de la Verge dels Desemparats

La Parròquia Sant Bertomeu Apòstol i la Confraria Verge dels Desemparats organitzen el programa d’actes que va tenir com clavariessa a Otilia Asins

Durant l’eucaristia del dissabte a la vesprada, que va estar presidida pel bisbe auxiliar D. Arturo Ros, es va batejar a un catecumen de la localitat

Almussafes, a 14 de maig de 2018. La festa dedicada a la Verge dels Desemparats va tornar a viure’s amb la mateixa intensitat que en anys anteriors a Almussafes gràcies als diferents actes organitzats per la Parròquia Sant Bertomeu Apòstol i la Confraria de la Verge dels Desamparats. Els feligresos de la localitat es van bolcar amb la commemoració, que va estar coordinada per la presidenta de l’entitat, Pruden Gonzálvez, i que va comptar en aquesta ocasió amb Otilia Asins com clavariessa de la celebració. Com cada any, es van dur a terme diverses eucaristies, el rés de vespres i del rosari per la localitat, un multitudinari sopar i la processó conclusiva.

El cap de setmana passat del 12 i 13 de maig, Almussafes va tornar a mostrar el seu fervor religiós i les tradicions més lligades a les arrels del nostre entorn amb la celebració dels actes en honor a la Verge dels Desemparats. Com cada any, la parròquia Sant Bertomeu Apòstol de la localitat, a través de la Confraria ‘Mare de Déu dels Desemparats’ que actualment presideix Pruden Gonzálvez, va desenvolupar una sèrie d’iniciatives per a honrar a la patrona de València que van comptar amb Otilia Asins com clavariessa.

La festa va començar el dissabte 12 a les 13 hores amb el volteig general de campanes que serveix per a anunciar a la ciutadania l’arribada de la commemoració. Els actes religiosos organitzats per als devots de la població van començar aqueix mateix dia a les 19 hores amb el rés de les vespres solemnes en honor a la Verge, a la qual li va seguir a partir de les 20 hores una eucaristia vespertina en el qual el Cor Sant Bertomeu va interpretar la salve.

En aquesta cerimònia, que va estar presidida pel bisbe auxiliar de València don Arturo Ros, es va dur a terme el baptisme, la confirmació i la primera comunió d’un jove d’Almussafes. “Sens dubte la solemnitat d’aquesta cerimònia és un motiu d’orgull per a tota la comunitat parroquial i la resposta de l’assemblea va ser extraordinària. El senyor bisbe va dir durant la seua homilia que amb el pas de convertir-se en cristià havia escoltat l’únic defensor de l’amor i l’havia seguit i així és, estic d’acord amb ell”, explica el responsable de la parròquia, don Miguel Martínez.

A continuació, 350 persones es van reunir en la plaça Major del municipi, situada just enfront del temple parroquial, per a compartir un sopar de germanor en la qual l’ambient festiu va estar donat per l’ambientació musical “i el sentiment d’unió dels comensals, que va ser el que va permetre gaudir d’una vetlada molt agradable en la qual un any més deixarem les portes de l’església obertes perquè els fidels pogueren visitar a la verge i fotografiar-se amb ella, que es trobava exposada i il•luminada als peus de l’altar”, destaca el sacerdot.

El diumenge al matí a les 8 hores van continuar els actes amb el rés del rosari que va portar als devots de la Verge a recórrer els carrers Castell, Sant Vicent, Espioca, Gibraltar, el passeig del Parc i el carrer Major per a arribar de nou al temple, on es va celebrar la solemne missa d’infants. Posteriorment, a les 12 hores, es va desenvolupar una segona eucaristia en la qual va cantar el Cor Santíssima Creu.

La feligresia d’Almussafes va posar el punt i final a la commemoració amb una processó en la qual la imatge de la Verge dels Desemparats va recórrer els principals carrers de la localitat al costat de veïns, veïnes i els representants de les tres comissions falleres de la població, la Primitiva, La Torre i la Mig Camí. “El lliurament de tota la parròquia va ser magnífica en tots els actes, que van poder celebrar-se gràcies als seus components”, conclou Martínez.