Almussafes celebra les festes de les Creus de Maig i la Benedicció del Terme

La Parròquia Sant Bertomeu Apòstol i la Confraria de la Santíssima Creu organitzen cada any ambdues commemoracions el primer cap de setmana de maig

Diverses associacions de la localitat van participar activament en les Creus de Maig del dissabte

Almussafes, a 7 de maig de 2018. Fidels a la tradició, la Parròquia Sant Bertomeu Apòstol d’Almussafes i la seua Confraria de la Santíssima Creu van organitzar el cap de setmana passat dos de les festes més destacades del calendari anual de l’entitat. El dissabte van commemorar, en col•laboració amb diverses associacions del municipi, la festa de les Creus de Maig i el diumenge van dur a terme, seguint la tradició, la Benedicció del Terme, que cada any presideix la Santíssima Creu, relíquia que traslladen en processó fins a la creu del terme, on té lloc la cerimònia.

El dissabte 5 de maig al matí les creus elaborades per diferents associacions i entitats van quedar exposades al públic en diferents punts del nucli urbà. En aquesta ocasió, com en les anteriors, van participar, a més de la pròpia parròquia, l’Ajuntament, les cambreres de la Confraria de la Santíssima Creu, les Falles Primitiva, La Torre i Mig Camí, els veïns del carrer Sant Bertomeu, el Centre Cultural Andalús, l’Associació de Jubilats i Pensionistes, els Clavaris de la Divina Aurora, les Clavariesses de la Divina Pastora, Juniors Moviment Diocesà i el Moviment Cristià d’Almussafes.

A les 19 hores del mateix dissabte, i després de la benedicció de les creus per part del rector, Don Miguel Martínez Ferrer, a les portes del temple parroquial, la comitiva va recórrer els carrers de la població acompanyats de la Colla d’Al-mansáf de tabal i dolçaina per a visitar les dotze creus, cadascuna decorada amb un estil diferent. Mentre uns grups es van decantar per engalanar-les amb flors i plantes, unes altres van optar per utilitzar tècniques manuals amb l’objectiu de presentar un altre tipus de treballs, circumstància que aportava diversitat al resultat conjunt de la iniciativa. Al final del recorregut, que amb aquesta aconsegueix la seua cinquena edició, es va oferir orxata i fartons per als assistents.

Benedicció del Terme

L’endemà, el diumenge 6 de maig, la Confraria de la Santíssima Creu i els devots de la patrona del municipi van viure una de les jornades més emotives de tot l’any. Ja a les 8.30 hores començava a sentir-se l’ambient festiu amb el volteig general de campanes i el tret de 21 salves. Una mica més tard, a les 10.30 hores, es va dur a terme una cercavila per a arreplegar a les màximes representants de la confraria d’aquest 2018, les cambreres, càrrec que enguany ostenten les germanes María Jesús i María Dolores Rosaleny Asensi.

Al voltant de les 11.30 hores va començar la processó que va portar al lignum crucis i a tota la feligresia a través dels carrers Metge Bosch i Sant Bertomeu fins a la creu del terme, on va tenir lloc la solemne benedicció del terme, cerimònia religiosa en la qual es demana la intermediació divina per a preservar les collites de la temporada. Durant el trajecte, en el qual també van participar diversos representants de la corporació municipal, es va donar a besar la sagrada relíquia a tots els malalts i impedits que ho van demanar.

A continuació, l’església va acollir una eucaristia, després de la qual els integrants de la confraria i els seus convidats, un total de 121 persones, es van traslladar fins al restaurant Nou Llar per a compartir un dinar de germanor que va servir per a posar el punt i final a un intens cap de setmana. “De tot el viscut jo destacaria el sentiment de confraternitat que es va respirar durant tots dos dies. Estem molt contents perquè a més s’han inscrit bastants confrares i la majoria dones”, explica el president de la Confraria de la Santíssima Creu, Pablo Duart.