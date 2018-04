Almussafes clausura el tercer curs per a l’obtenció de la Targeta Professional del Metall

Connect on Linked in

Hui dilluns 23 d’abril, el consistori municipal ha inaugurat la quarta edició del programa formatiu que finança íntegrament l’Ajuntament

Prop de 80 persones ja disposen d’este títol gràcies al consistori i s’adapten així a la nova normativa en matèria de prevenció de riscos

Almussafes, a 23 d’abril de 2018. Dissabte passat 21 d’abril, l’Ajuntament d’Almussafes va donar per finalitzada la tercera edició del curs per a l’obtenció de la Targeta Professional del Metall per part de la ciutadania. El fet de que en menys de tres anys esta targeta siga obligatòria per als treballadors del sector industrial i que el municipi compte en el seu terme municipal amb dos potents àrees industrials ha portat a l’executiu local a apostar per brindar gratuïtament esta ferramenta a totes les persones interessades. Fins a la data, són 61 els titulats, encara que dijous que ve 26 d’abril la xifra s’incrementarà en altres 17 atés que durant el matí de hui dilluns 23 d’abril s’ha obert una altra de nova convocatòria del curs.

El consistori d’Almussafes continua avançant en la nova línia formativa empresa este 2018 per l’Agència de Desenrotllament Local de la població i que consistix a proporcionar als almussafenys la formació mínima obligatòria que s’exigirà en un termini inferior a tres anys a tots els treballadors del sector del metall en matèria de prevenció de riscos laborals.

Ja són tres les edicions completades des de finals del passat mes de febrer i, dijous que ve, es clausurarà la quarta, una iniciativa que es traduirà en un total de 78 veïns i veïnes posseïdors de la Targeta Professional del Metall.

L’empresa DMD Solucions, empresa de servicis en consultoria i formació, impartix els cursos, que consten de 20 hores presencials “i que permeten que les persones en situació de desocupació tinguen majors possibilitats d’inserir-se laboralment”, afirma l’alcalde i màxim responsable de l’Àrea d’Ocupació i Indústria, Toni González.

La Targeta Professional del Metall

L’obtenció de la Targeta Professional del Metall és obligatòria per a tots els treballadors i, per tant, està subjecta a controls per part de la Inspecció de Treball. Des de l’1 d’octubre de 2017, l’empresari disposa d’un termini de tres anys per a proporcionar a cada treballador una formació teòrica i pràctica en matèria de prevenció.

Segons el període d’adaptació arreplegat en el II Conveni Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Servicis del Sector del Metall, les companyies han de formar a una sexta part de la plantilla cada semestre per a aconseguir el 100% dels treballadors complits estos tres anys.