Almussafes col·locarà el primer pas de vianants 3D termofusible d’Espanya

Connect on Linked in

El sistema reductor de velocitat s’instal·larà com a prova pilot en el carrer Ausiàs March, 18, junt amb el Pavelló Poliesportiu Municipal

Almussafes, a 8 de juny de 2018 .Dilluns que ve 11 de juny, a les 10.30 hores, està previst que s’inicie la col·locació del primer pas de vianants en tres dimensions d’Almussafes, una clara aposta de l’executiu local per la innovació i la millora de la seguretat viària de vianants i vehicles, experimentant amb tecnologia revolucionària d’avantguarda. “Iniciem la prova pilot del projecte en uns dels carrers del nostre municipi amb major afluència de tràfic i confiem en que la iniciativa tinga una gran acollida ciutadana, un resultat que ens avalarà per a continuar apostant per estos passos de vianants reductors de la velocitat en altres punts del nucli urbà i inclús en les nostres zones industrials”, comenta el regidor de Seguretat Ciutadana, Faustino Manzano.

Encara que els passos de zebra 3D realitzats amb pintura antilliscant, existixen en països com Islàndia, Alemanya o Índia i, a nivell nacional, en el municipi alacantí de Vila-Real, la localitat d’Almussafes serà la primera de tota Espanya a comptar amb el sistema termofusible, dotze vegades més durador que la pintura convencional i amb una major capacitat d’adherència a l’asfalt.

A més, este senyal termofusible, que provoca un efecte de tridimensionaltat, és molt menys invasiva que els altres tipus de reductors de velocitat, com badens o coixins berlinesos, i no suposa un fre per a vehicles d’emergència com a ambulàncies, bombers, policia.

De fet, el seu gran impacte visual provoca una frenada instintiva del conductor del vehicle, que minora la velocitat al tindre la sensació de pas elevat, augmentat així la seguretat de la via i mantenint la dels vianants, els que no perceben l’efecte.