Almussafes comença l’aplicació de l’ordenança reguladora de l’ADN caní

Coincidint amb la commemoració del Dia Internacional del Medi Ambient, UPAMA i la Regidoria de Medi Ambient informaran a la ciutadania de la normativa vigent

Aquesta setmana ha començat la recollida de mostres en la via pública, els aparcaments i els pipican

Almussafes, a 6 de juny de 2018. El passat dilluns 4 de juny l’Ajuntament d’Almussafes va començar la recollida de mostres d’excrements de gossos per a complir amb l’ordenança municipal que regula la tinença d’animals i les sancions vinculades a l’incompliment de l’obligació d’arreplegar les defecacions realitzades en la via pública. Per a informar sobre la mateixa, i aprofitant la commemoració en la població del Dia Internacional de Medi Ambient, aquest dissabte 9 de juny, d’11.30 a 13.30 hores, l’Ajuntament d’Almussafes,a través de la Unitat de Protecció Animal i Medi ambient de la Policia Local, instal·lará un estand en el Parc Central per a informar de totes les qüestions relacionades amb la normativa.

L’Ajuntament d’Almussafes continua endavant amb el seu repte de millorar la higiene, la salubritat i l’estètica del terme municipal de la localitat. Des que a l’octubre de 2017 s’aprovara l’ordenança que obliga als propietaris dels animals a la recollida dels excrements de la via pública, 823 gossos han registrat el seu perfil genètic y, per tant, ja formen part del cens municipal caní d’ADN d’Almussafes.

El passat dilluns 4 de juny, l’Ajuntament d’Almussafes va començar la recollida de mostres en la via pública, en els aparcaments i en les zones d’esplai d’animals, els coneguts com pipicans. En la primera jornada, l’empresa d’anàlisi d’ADN, la Policia Local, l’operari encarregat d’aquesta tasca i la regidora de Medi Ambient, Teresa Iborra, que va voler conèixer de primera mà com es duu a terme el procés, van comptabilitzar un total de 12 mostres, que estan sent analitzades en aquests moments per a fer efectiu l’inici de l’aplicació d’aquesta iniciativa.

L’ordenança, que arreplega sancions de 200 euros per no censar als gossos i fins a la mateixa quantitat per no arreplegar les deposicions fecals que aquests realitzen, comença a aplicar-se després de la implementació d’“una campanya informativa i de conscienciació que s’ha desenvolupat des de la mateixa aprovació i fins ara”, recorda Iborra. “Aquesta mesura no té afany recaptatori, en cap cas. Busquem millorar la convivència el respecte i la salubritat del nostre entorn”, explica l’edil.

Per a seguir informant a la ciutadania sobre aquesta qüestió, i aprofitant la celebració del Dia Internacional de Medi Ambient, el passat dimarts 5 de juny, la Regidoria de Medi Ambient i la Unitat de Protecció Animal i Medi Ambient de la Policia Local (UPAMA) instal·laran un estand el pròxim dissabte 9 de juny d’11.30 a 13.30 hores en el Parc Central en el qual es resoldran tots els dubtes relacionats amb l’ordenança i en el qual es repartiran xapes i borses per a recollida d’excrements. Estaran presents en l’activitat la mateixa regidora, Teresa Iborra, i l’agent de la Policia Local Jacob Romero, els qui continuaran amb la labor de conscienciació sobre aquesta problemàtica.