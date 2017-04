Almussafes commemora el 25 d’abril amb un viatge cultural a Almansa

L’excursió, celebrada el dissabte dia 22, va incloure la recreació de la batalla de 1707 i va comptar amb l’assistència dels regidors de Cultura i Festes

En el programa d’actes commemoratius també va destacar un concert a càrrec de diversos grups coneguts en la regió

Almussafes, a 25 d’abril del 2017. Hui dilluns es commemora la derrota de les tropes autracistes per la dinastia borbònica en la batalla d’Almansa de 1707 i l’exaltació de les llibertats valencianes perdudes fa més de tres segles. Com a conseqüència d’esta efemèride, el Regne de València va ser ocupat per les tropes borbòniques i els furs van quedar abolits després de la publicació dels decrets de Nova Planta. Per a recordar estos esdeveniments històrics que van marcar la identitat de tot un poble, l’Ajuntament d’Almussafes ha dut a terme, per segon any consecutiu, diferents iniciatives culturals obertes a tota la ciutadania. Dissabte passat, dia 22, un total de 55 veïns van gaudir d’una completa visita a la localitat d’Almansa per a assistir a la popular recreació de la contesa i conéixer el centre històric. A més a més, el divendres a les 23.30 hores la pista polivalent d’Almussafes va acollir un concert commemoratiu durant el qual van actuar diverses bandes locals i regionals.

El passat cap de setmana, Almussafes va rememorar un fet vital per a la història i la cultura dels valencians amb una agenda d’actes que complix dos anys de vida amb noves i millorades propostes. El dissabte dia 22, a les 11 hores del matí, un grup integrat per 55 persones es va desplaçar fins a la ciutat d’Almansa per a realitzar un recorregut cultural per la població i assistir a la recreació històrica del combat. Acompanyats per l’edil de Cultura, Teresa Iborra, i el regidor de Festes, Andrés López, els participants també van poder accedir al mercat i el museu local, presenciar la desfilada de regiments i acudir a la recepció dels descendents dels matrimonis oficiats en 1707.

Després de dinar i passejar pel casc històric d’Almansa, els visitants es van reunir a les 18.30 de la vesprada en el camp de batalla per a viure de prop la recreació històrica internacional de la famosa contesa, que es duu a terme cada dos anys davant d’una gran afluència de públic i per a la que és necessària la corresponent entrada. L’excursió guiada, que va incloure el desplaçament amb autobús i el menjar, va concloure amb èxit a les 20 hores.

“Des de la regidoria de Cultura del consistori municipal apostem per l’organització d’esta eixida amb la qual commemorem esta data tan representativa dels nostres senyals d’identitat. El viatge cultural a Almansa tindrà un lloc destacat al calendari d’actes anual dissenyat per l’executiu local”, afirma l’edil responsable, Teresa Iborra. “Continuarem perfeccionant i enriquint una programació centrada en el 25 d’abril que fins al 2016 no es va oferir a Almussafes”.

Concert commemoratiu

D’altra banda, el divendres per la nit els jóvens d’Almussafes es van donar cita en la pista polivalent de la localitat per a sopar i divertir-se durant el concert que van organitzar les clavariesses de 2017 en col•laboració amb l’ajuntament. Després de les populars torraes, per a les que el consistori va aportar la llenya, l’arena i el mobiliari pertinent, la festa es va allargar fins ben entrada la matinada al ritme dels grups Va de bo, Tesa, Frida i la música de DJ Biano.