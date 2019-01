Almussafes commemora aquesta setmana el Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana 2019

Connect on Linked in

L’Ajuntament ha organitzat una jornada lúdica i de conscienciació per al pròxim diumenge 3 de febrer al parc Central

Els CEIP Pontet i Almassaf també s’uneixen a la celebració amb diferents activitats per a l’alumnat

Aquest diumenge 3 de febrer, l’Ajuntament d’Almussafes commemorarà el Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana amb l’organització d’una jornada lúdica que inclourà activitats infantils i el repartiment d’arbres fruiters i bosses de reciclatge. L’esdeveniment, que començarà a les 12 hores, es durà a terme en l’Àgora del parc Central. “Pretenem que la ciutadania siga conscient de tot el que ens juguem si deixem de costat la cura del medi ambient”, destaca l’alcalde d’Almussafes, Toni González. Prèviament, el dijous 31 de gener, els CEIP Almassaf i Pontet també s’uniran a la iniciativa amb la plantació d’hortalisses en els seus respectius horts escolars i amb una excursió al parc Rural per part de l’alumnat de cinqué de primària de l’Almassaf.

Un any més, l’Ajuntament d’Almussafes s’uneix a la commemoració del Dia de l’Arbre de la Comunitat Valenciana, una iniciativa impulsada en 1990 per la Generalitat Valenciana amb la qual es pretén recordar a la societat la importància de cuidar, preservar i valorar la presència de la vegetació en la vida de les persones. L’administració autonòmica va establir llavors el 31 de gener com la jornada en la qual intensificar aquestes iniciatives. Per aquest motiu, la Regidoria de Medi Ambient de la població ha organitzat per a aquest diumenge 3 de febrer una jornada lúdica en la qual durà a terme diferents activitats.

A partir de les 12 hores, es desenvoluparan en l’Àgora del parc central una gimcana sobre els arbres i diversos tallers infantils, dues iniciatives en les quals podrà participar el col·lectiu infantil de manera gratuïta i sense inscripció prèvia. A més, l’Ajuntament repartirà a les persones assistents arbres fruiters perquè puguen ser plantats per la ciutadania i 498 kits de bosses de reciclatge, una mesura amb la qual es pretén promocionar la separació dels residus generats en el dia a dia.

“Tal com ha comprovat la comunitat científica en nombroses ocasions, els arbres exerceixen un paper protagonista en la vida del planeta i de les espècies que l’habiten. Els especialistes els atribueixen la responsabilitat de proporcionar oxigen, moderar les temperatures, regular les pluges o protegir el sòl de l’erosió, entre altres qüestions. Per aquest motiu és tan important unir-se a celebracions com la del Dia de l’Arbre, commemoració al voltant de la qual el consistori organitza diverses activitats de conscienciació amb les quals pretenem que la ciutadania siga conscient de tot el que ens juguem si deixem de costat la cura del medi ambient”, destaca l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

Els CEIP Pontet i Almassaf també han volgut formar part de la commemoració i, per aquest motiu, el dijous 31 de gener duran a terme activitats de conscienciació. El Pontet ha optat per la plantació d’hortalisses en l’hort escolar, situat al pati del centre educatiu. En el cas de l’Almassaf, a més de la plantació d’hortalisses, el professorat ha organitzat una eixida al Parc Rural en la qual participaran al voltant de 90 estudiants de 5é de primària, una excursió que s’iniciarà a les 9 hores i en la qual la Policia Local garantirà la seguretat de l’alumnat durant el recorregut, que es realitzarà amb bicicleta.