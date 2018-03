Almussafes compleix dues dècades d’aposta per la promoció del tennis adaptat

Connect on Linked in

Les pistes de tennis i pàdel de la localitat acolliran del 6 al 8 d’abril la vintena edició del seu Open de Tennis en Cadira de Rodes

En el torneig, organitzat pel Club de Tennis del municipi, participaran un total de 12 esportistes de set comunitats autònomes

Almussafes, a 29 de març de 2018. Almussafes acollirà del 6 al 8 d’abril el seu XX Open de Tennis en Cadira de Rodes. El Club de Tennis de la localitat, en col•laboració amb el consistori municipal, organitza aquest destacat esdeveniment esportiu en el qual també col•laboren la Real Federació Espanyola de Tennis, la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana i nombrosos patrocinadors. El dijous 5 d’abril, durant la gala de presentació, es durà a terme el sorteig que decidirà els enfrontaments que s’aniran desenvolupant fins al diumenge 8, jornada en la qual es coneixerà el nom dels guanyadors tant en individual com en dobles.

El Open de Tennis en Cadira de Rodes d’Almussafes aconsegueix les seues primeres dues dècades de vida en plena forma. L’esdeveniment, que converteix per uns dies a la localitat en l’epicentre de l’esport adaptat, torna un any més a les instal•lacions públiques del municipi per a seguir promocionant els valors d’esforç i superació vinculats a ell. “L’Ajuntament d’Almussafes no falla a la seua cita i continua molt compromés amb la celebració d’aquest campionat plenament consolidat en el calendari esportiu espanyol en el qual la ciutadania almussafenya té una nova oportunitat de gaudir dels més destacats tennistes d’aquesta modalitat”, destaca el regidor d’Esports, Pau Bosch.

La vintena edició del torneig, en la qual es decidirà el nom del guanyador de la Copa d’Espanya d’aquest esport a la Comunitat Valenciana, es desenvoluparà en les pistes de tennis i pàdel situades en el Polígon Industrial Juan Carlos I del divendres 6 al diumenge 8 d’abril i estarà organitzada pel Club de Tennis d’Almussafes en col•laboració amb l’Ajuntament de la localitat i amb el suport de la Generalitat Valenciana i de nombrosos patrocinadors, entre els quals destaquen la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana, la Real Federació Espanyola de Tennis i Dunlop.

Horari

El dijous 5 d’abril a les 21 hores l’Hotel Bartos acollirà el tradicional sopar de gala amb les autoritats, l’organització i els jugadors en el qual es durà a terme la presentació del torneig i el sorteig dels partits que es disputaran a partir de la jornada següent. Un total de 12 tennistes de La Rioja, Galícia, Aragó, Catalunya, Madrid, Andalusia i la Comunitat Valenciana s’enfrontaran en les dues modalitats en lliça, individual i dobles. L’organització lliurarà a partir de les 13.30 hores del diumenge 8 els trofeus per als campions, els finalistes i els semifinalistes de cadascuna d’aquestes modalitats.

Els noms dels guanyadors es coneixeran després de finalitzar el sistema d’eliminatòries que s’utilitzarà durant el cap de setmana. La competició començarà el divendres 6 a les 9 hores i després d’una parada a les 14 hores per a dinar es reprendrà a les 16 hores per a acabar al voltant de les 21 hores. El dissabte es repetirà aquest horari, mentre que el diumenge està previst que a les 10 hores s’inicie la final de consolació, a les 11 hores la final individual i a les 12 hores la final de dobles.

L’organització anima a la ciutadania a presenciar els partits per a comprovar “l’altíssim nivell dels participants”. “La combinació d’esport i discapacitat configura una valenta apel•lació a l’esperit de superació alhora que constitueix una magnífica oportunitat de fer presents els valors del sacrifici, generositat, esforç i entusiasme, tan vigents i autèntics, com sovint desacreditats”, assegura el president del Club de Tennis d’Almussafes i director del torneig, Miguel Ribes.