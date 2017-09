Almussafes comptabilitza al voltant de 50.000 usuaris aquest estiu en les Piscines Municipals

L’Ajuntament de la localitat ha expedit 3.004 passes i registra 623 inscripcions en els cursos de natació de juliol i agost

El consistori municipal clausurarà aquest cap de setmana la temporada amb una festa nocturna que inclourà inflables i aquaeròbic

El dimecres 20 de setembre obrirà les seues portes la piscina coberta i el 2 d’octubre començaran els cursos de natació en les instal•lacions

Almussafes, a 6 de setembre de 2017. Al voltant de 50.000 usuaris han passat aquest estiu per les Piscines Municipals d’Almussafes i la Regidoria d’Esports ha expedit 3.004 passes i registrat 623 inscripcions en els cursos de natació de juliol i agost realitzats en aquesta infraestructura pública. L’edil de l’àrea, Pau Bosch, es mostra satisfet amb aquests resultats i anima als veïns i veïnes a participar en la festa de clausura de la temporada que se celebrarà aquest dissabte 9 de setembre a partir de les 22 hores, en la qual els assistents gaudiran d’activitats aquàtiques i inflables. L’obertura de la temporada d’hivern està prevista per al pròxim dimecres 20 de setembre.

Les Piscines Municipals d’Almussafes concentren durant l’estiu, i sobretot durant el mes d’agost, l’oferta esportiva oferida per l’Ajuntament de la localitat. Els veïns i veïnes es reuneixen cada any per aquestes dates en aquesta infraestructura pública per a combatre les altes temperatures estivals, però també per a mantenir-se en forma amb l’àmplia oferta de cursos de natació i altres iniciatives desenvolupades en l’aigua.

Durant aquest estiu, un total de 623 persones han participat en algun dels cursos de natació organitzats per la Regidoria d’Esports al juliol i agost: Bebès, Xiquets de 3 a 5 anys, Xiquets de 6 a 14 anys, Adults, Persones Majors, Terapèutica, Aquaeróbic, Manteniment, Embarassades i Empreses. Concretament, han participat 424 persones al juliol i 199 a l’agost. En la majoria dels casos, les persones matriculades han pogut triar entre el torn de matí o el de la vesprada, just abans i després de l’horari habitual d’obertura de les instal•lacions al públic.

“Hem aconseguit que les Piscines es convertisquen en un punt de trobada per als ciutadans d’Almussafes, amb una àmplia oferta de cursos plenament consolidada i, sobretot, de gran qualitat, la qual cosa ens fa estar molt orgullosos del treball realitzat durant els dos últims anys en aquest sentit”, ressalta el regidor d’Esports, Pau Bosch.

Respecte al nombre d’usuaris de les Piscines, l’Ajuntament ha comptabilitzat aquesta temporada al voltant de 50.000 entrades, i els usuaris han pogut gaudir de la infraestructura pagant la corresponent entrada o presentant els seus passes, dels quals s’han expedit 3.004. Aquesta opció ha permés a un gran nombre d’usuaris un important estalvi econòmic en l’adquisició dels seus tiquets.

Clausura de temporada d’estiu

Aquest diumenge 10 de setembre, finalitzarà la temporada d’estiu. Just un dia abans, el dissabte 9, les instal•lacions acolliran una festa de clausura que començarà a partir de les 22 hores i en la qual hi haurà inflables i aquaeròbic per als assistents. “Esperem que aquesta iniciativa, amb la qual posarem el fermall d’or a la temporada, siga ben rebuda pels usuaris, atès que s’ha organitzat precisament perquè gaudisquen dels últims espertenecs de l’estiu”, assenyala Bosch. Després de les corresponents tasques de manteniment i condicionament de la piscina coberta, el pròxim dimecres 20 de setembre s’iniciarà la temporada d’hivern i el 2 d’octubre començaran els cursos previstos per al primer trimestre, per als quals les inscripcions podran realitzar-se a partir del dimarts 19 de setembre.