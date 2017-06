Almussafes contractarà a 10 treballadors del sector agrícola aquest estiu gràcies a un conveni amb el SEPE

El consistori municipal renova l’acord amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal per a mitigar els efectes de la desocupació estacional en el cmp

Aquest divendres 2 de juny se celebrarà una reunió per a informar sobre aquesta qüestió i el divendres 9 de juny finalitza el termini per a presentar les sol·licituds

Els seleccionats duran a terme tres projectes, en el Parc Rural, el ‘camí fondo’ i en camins i ponts

Almussafes, a 31 de maig de 2017. L’Ajuntament d’Almussafes inicia els tràmits per a la contractació de vuit peons i dos oficials agraris durant un mes gràcies al conveni de col·laboració subscrit amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) amb la finalitat de complementar la renda dels empleats d’aquest sector. Gràcies a aquest acord, que es finançarà entre les dues administracions, es posaran en marxa tres projectes, la continuació del manteniment del Parc rural, la consolidació dels marges de la prolongació del ‘camí fondo’ i el desbrossament de camins i ponts. Aquest divendres 2 de juny a les 9:30 hores se celebrarà una reunió informativa per a tractar els diferents aspectes d’aquesta iniciativa i el divendres 9 de juny finalitza el termini per a la presentació de sol·licituds.

Un dels sectors més afectats per la desocupació estacional és sens dubte l’agrícola. Els ciutadans que es dediquen a aquesta activitat econòmica s’enfronten de manera habitual a èpoques en les quals es veuen obligats a romandre aturats per la falta de treball. Per a pal·liar aquesta situació, l’Ajuntament d’Almussafes s’ha acollit un any més a les ajudes que el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ofereix amb la finalitat de garantir als treballadors del règim agrari un complement de renda a través de Plans Especials d’Ocupació en Zones Rurals.

D’aquesta forma, un total de deu veïns de la localitat, dos oficials i vuit peons agraris, podran accedir aquest estiu a un contracte laboral d’un mes de durada per a participar en dos projectes impulsats pel consistori i que estaran relacionats amb el manteniment de les àrees rurals del terme municipal. D’una banda, els seleccionats es dedicaran a l’esbrossament, neteja i anivellació del terreny en el Parc Rural i, per un altre, col·laboraran en les tasques de consolidació dels marges de la prolongació del ‘camí fons’ i del manteniment de camins i ponts.

Tal com s’arreplega en el conveni signat amb el SEPE, l’Ajuntament invertirà en el pla 21.000 euros de fons propis mentre que el Ministeri d’Ocupació aportarà els 19.798 euros restants.

“L’objectiu és brindar als treballadors del sector agrícola l’oportunitat de seguir treballant durant els períodes en els quals estan aturats per la falta d’ofertes laborals en aquest àmbit i considerem que es tracta d’una inversió més que necessària per a alleujar la situació econòmica de deu famílies de la localitat”, destaca l’alcalde d’Almussafes i regidor d’Ocupació, Toni González.

Per a explicar tots els detalls d’aquesta oferta laboral, així com per a assessorar dels tràmits que cal realitzar per a sol·licitar correctament l’adhesió a la mateixa, l’Agència de Desenvolupament Local ha convocat a tots els interessats a una reunió informativa que se celebrarà aquest divendres 2 de juny a les 9:30 hores en la sala de formació de la mateixa agència, situada en la segona planta del centre de salut.

Els aspirants, que hauran de constatar la seua afiliació al Sistema Especial Agrari Integrat en el Règim General de la Seguretat Social durant tres mesos en l’últim any, disposaran fins al pròxim divendres 9 de juny per a presentar les seues sol·licituds. Els candidats hauran de lliurar, entre altres documents, el seu Curriculum Vitae actualitzat, original i còpia del DNI, llibre de família i del DARDE, així com la informació acreditativa de la seua renda. Després d’aquesta primera fase, una Comissió de Baremació valorarà els expedients presentats i procedirà a la selecció dels participants.